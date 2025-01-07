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Политика ,  
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Венесуэла разорвала дипотношения с Парагваем

Венесуэльский МИД сообщил о разрыве дипломатических отношений с Парагваем. Это решение связано с поддержкой парагвайского лидера в адрес оппозиционера Эдмунда Гонсалеса.

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Парагваем после слов его президента Сантьяго Пенья, не признавшего победу на выборах действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщил в телеграм-канале министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.

«Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает заявления президента Парагвая Сантьяго Пенья, который, игнорируя международное право и принцип невмешательства, повторяет неудачную практику, напоминающую политические фантазии ныне не существующей Группы Лимы с ее нелепой авантюрой под названием Гуайдо», — говорится в сообщении.

До этого 6 января Пенья написал в X, что он разговаривал с кандидатом от оппозиционной «Демократической унитарной платформы» (PUD) Эдмундо Гонсалесом и выразил уверенность, что именно оппозиционер одержал победу на президентских выборах 2024 года.

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Президентские выборы в Венесуэле прошли летом 2024 года. Основная борьба развернулась между Мадуро и Гонсалесом. По итогам подсчета 80% голосов Национальный избирательный совет (CNE) объявил, что Мадуро набрал 51,2%, а его главный конкурент — 44,2%.

Оппозиция не признала эти результаты, в нескольких городах прошли массовые протесты против переизбрания Мадуро. В августе Верховный суд Венесуэлы признал действительными результаты, обнародованные Национальным избирательным советом, подтвердив победу Мадуро.

Венесуэла уже сталкивалась с похожим кризисом после переизбрания Мадуро на второй срок в 2018 году. Страну тогда охватили многотысячные акции протеста, а оппозиция объявила лидером страны спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Его поддержал ряд западных стран, включая США, Израиль и даже объединение латиноамериканских государств «Группа Лимы» (Россия и Китай назвали единственным легитимным президентом страны Мадуро).

Ранее в ноябре Хиль осудил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в соцсети Х о победе оппозиционного политика на президентских выборах. Тогда глава МИДа заявил, что Блинен «настаивает на том, чтобы сделать это снова, теперь уже с Гуайдо 2.0, поддерживаемым фашистами и террористами, подчиняющимися избитой политике США».

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Теги
Дарья Лебедева
Венесуэла Парагвай дипломатия
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