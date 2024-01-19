МИД заявил послу Франции о вине Парижа в гибели французов в Харькове
Париж несет ответственность за гибель французов в зоне военной операции на Украине, заявило Министерство иностранных дел России французскому послу Пьеру Леви.
«Послу было указано, что гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», — говорится в сообщении МИДа.
В ведомстве добавили, что «неуклонное наращивание поставок» оружия Украине идет вразрез с заявлениями французских властей о важности установления мира.
Леви прибыл в МИД в связи с уничтожением российскими военными французских наемников в Харькове. Минобороны сообщило об ударе вечером 17 января. Армия России нанесла удар по пункту дислокации иностранных наемников, преимущественно французских, в Харькове. В ведомстве заявили, что здание, в котором находились наемники, полностью разрушено. В ходе операции убито свыше 60 человек, более 20 доставили в больницы.
После этого французский МИД опроверг информацию об участии наемников в боевых действиях на Украине. «У Франции нет «наемников» ни на Украине, ни где-либо еще, в отличие от некоторых людей», — заявили в ведомстве.
В день удара по пункту дислокации президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что западные страны не могут позволить России победить в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что в случае победы Москвы «сама безопасность Европы и всех соседей России будет поставлена под сомнение».
В середине 2023 года телерадиокомпания RTL сообщила, что в боевых действиях на Украине на стороне Киева принимают участие 100 граждан Франции.
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