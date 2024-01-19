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Военная операция на Украине ,  
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Посол Франции прибыл в МИД в связи с ударом по наемникам в Харькове

ТАСС: посол Франции прибыл в МИД в связи с ударом по наемникам в Харькове
Сюжет
Военная операция на Украине
Пьер Леви
Пьер Леви (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Посол Франции в Москве Пьер Леви прибыл в здание МИД России в связи с уничтожением Вооруженными силами России французских наемников в Харькове. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Как уточнили в агентстве, он проследовал в министерство без комментариев для прессы.

Министерство обороны сообщило об ударе вечером 17 января. Российская армия нанесла удар по пункту дислокации иностранных наемников, преимущественно французских, в Харькове. В ведомстве заявили, что здание, в котором находились наемники, полностью разрушено. Были убиты свыше 60 боевиков, более 20 доставили в больницы.

В середине 2023 года телерадиокомпания RTL сообщила, что в боевых действия на Украине на стороне Киева принимают участие 100 граждан Франции.

Посла Франции вызвали в МИД после удара по наемникам в Харькове
Политика
Пьер Леви

17 января президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что России нельзя позволить победить. Он считает, что иначе безопасность Европы и всех соседей России будет поставлена под сомнение.

В Кремле называли разговоры о возможной победе Украины «абсурдными». Президент Владимир Путин заявлял, что Россию невозможно победить на поле боя.

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