Госдума обратится к парламенту Франции из-за наемников в Харькове

Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума на cледующем пленарном заседании планирует обратиться к парламенту Франции из-за того, что ее граждане участвуют в качестве наемников в конфликте на Украине. Об этом сообщил в телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Во Франции наемничество запрещено законом. Учитывая это, тема заслуживает, чтобы депутаты Государственной думы обратились к Национальному собранию Французской Республики. Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину», — написал Володин.

Он также добавил, что на ближайшем пленарном заседании депутаты рассмотрят «обращение к парламенту Франции с вышеперечисленными вопросами».

О том, что российская армия нанесла удар по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове, Минобороны сообщило 17 января. В ведомстве уточнили, что основную часть попавших под удар военных составляли французы. В результате атаки здание, где они находились, оказалось полностью разрушено. «Уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения», — добавили в министерстве.

После этого в МИД России вызвали посла Франции Пьера Леви. Официальный представитель министерства Мария Захарова уточнила, что это было сделано в связи с недавним ударом по харьковскому пункту временной дислокации, где «было несколько десятков французов».

Вечером 18 января на сообщения российского Минобороны и МИДа отреагировали в Министерстве иностранных дел Франции. Там заявили, что у страны «нет «наемников» ни на Украине, ни где-либо еще».

В июле 2023 года телерадиокомпания RTL сообщала, что в боевых действия на Украине на стороне Киева участвуют 100 граждан Франции.