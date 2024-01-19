В Швеции возобновили гражданскую службу по призыву

С осени 2024 года курсы повышения квалификации по гражданским обязанностям будут проводить для спасательных служб и специалистов в сфере электроснабжения

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С 19 января в Швеции возобновляется гражданская служба по призыву, сообщило правительство королевства со ссылкой на решение кабмина от 21 декабря 2023 года.

Пока речь идет о направлении в муниципальные спасательные службы лиц с соответствующими навыками для прохождения там гражданской службы. С осени 2024 года курсы повышения квалификации по гражданским обязанностям будут проводить для спасательных служб и специалистов в сфере электроснабжения. «На учет могут быть поставлены люди, имеющие образование, но не работающие в этих отраслях», — говорится в заявлении правительства.

В кабинете министров пояснили, что необходимо обеспечить кадровый потенциал, чтобы социально значимые службы могли функционировать «даже в случае повышенной готовности и войны». «Сегодняшняя активация является важным шагом на пути к этому. Это также результат ускоренной процедуры, которую инициировало правительство», — добавил министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.

8 января Булин и главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден призвали шведов готовиться к войне. Булин призвал всех включиться в создание в стране «тотальной обороны» и рекомендовал должностным лицам обеспечить функционирование убежищ, а также принять план экстренного водоснабжения и поставок продовольствия.

После этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал чрезмерной реакцию общества на предупреждение о возможности войны и необходимости соответствующей подготовки. «Сейчас, когда Россия занята на Украине, об этом нечего говорить», — отметил он. Кристерссон согласился с тем, что ситуация в мире «очень опасная», но война пока «не стоит на пороге» Швеции.

19 января глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал власти стран — членов Североатлантического альянса приготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Он подчеркнул, что помимо подготовки к мобилизации странам военного блока необходимо наладить производство оружия и боеприпасов, чтобы выпускать их «достаточно быстро и иметь возможность продолжать конфликт».

Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО, а потому заявления об угрозе нападения России на альянс в случае победы на Украине — «чушь полная», заявил в декабре 2023 года российский президент Владимир Путин.