Премьер Швеции счел чрезмерной реакцию на призыв готовиться к войне

Премьер Швеции назвал чрезмерной реакцию общества на предупреждения о возможной войне, подтвердив при этом усиление мер безопасности. Ранее в правительстве призвали шведов включиться в создание «тотальной обороны»

Ульф Кристерссон (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал чрезмерной реакцию общества на предупреждение о возможности войны и необходимости соответствующей подготовки, которое ранее озвучили главнокомандующий Вооруженными силами страны Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин. С таким заявлением он выступил в эфире Sveriges radio, его слова приводит издание Expressen.

Булин сказал, что мир не является «неизменной константой» даже в Швеции, и призвал всех включиться в создание в стране «тотальной обороны». В частности, должностным лицам было рекомендовано обеспечить функционирование убежищ, принять план экстренного водоснабжения и поставок продовольствия. Бюден, в свою очередь, назвал ситуацию очень серьезной и также призвал шведских граждан готовиться к вероятности войны.

Премьер Кристерссон считает, что эти заявления привлекли много внимания.

«У нас нет поводов, чтобы бояться, однако риск возникновения войны значительно возрос. Сейчас, когда Россия занята на Украине, об этом нечего говорить, — считает премьер-министр Швеции. — Я бы сказал, что это [реакция на призыв] было немного чрезмерным».

Премьер согласился с тем, что ситуация в мире «очень опасная», отметив, что шведское правительство говорит об этом открыто. «Я считаю, что министры моего правительства по-разному сказали абсолютно то же, что сказал главнокомандующий, а именно что ситуация в мире сейчас опасная. И, естественно, правительство говорит об этом открыто», — сказал Кристерссон, подчеркнув, что война пока «не стоит на пороге» Швеции. Однако, по его словам, в стране усиливаются меры безопасности.

«Беспокоиться бесполезно, лучше подготовить сильную оборону, вступить в НАТО, как это делаем мы, сотрудничать с другими странами и, конечно, призывать людей к адекватной подготовке, как это было в годы гражданской войны», — приводит его слова газета Dagens Nyheter.

В конце 2023 года командующий армией Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен выступил с призывом о подготовке к возможной войне с Россией. По его словам, страна должна иметь «достаточно средств сдерживания» возможного противника, несмотря на отдаленность 1500 км.

Президент Владимир Путин назвал «полной чушью» заявления об угрозе нападения России на страны НАТО в случае победы в конфликте на Украине. По его словам, Москва не имеет территориальных претензий к членам Североатлантического альянса и заинтересована в развитии отношений с ними.