Минобороны заявило об улучшении положения под Купянском

Министерство заявило об отражении более 20 атак ВСУ в Харьковской области, 17 групповых ударах по военной инфраструктуре Украины, перехвате шести ракет «Точка-У» и почти 250 дронов за неделю

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска за последнюю неделю улучшили свое положение на купянском направлении, сообщает Минобороны. Подразделения Западной группировки отразили 25 атак украинских военных возле населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка в Харьковской области. Потери украинской стороны за этот период ведомство оценило более чем в 560 человек, десять танков и восемь боевых бронированных машин.

В Минобороны заявили, что с 13 по 19 января российские вооруженные силы нанесли 17 групповых ударов, в том числе ракетами «Кинжал» и беспилотниками, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и пунктам дислокации ВСУ. «Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

На краснолиманском направлении, по данным ведомства, были отражены 17 атак Украины; Минобороны утверждает, что украинская сторона потеряла до 1520 военнослужащих убитыми и ранеными. Также министерство отчиталось об отражении атак на донецком и южнодонецком направлениях.

За неделю российская авиация и средства ПВО сбили шесть украинских ракет «Точка-У», 11 снарядов РСЗО «Ольха», десятки снарядов HIMARS и «Ураган», а также 247 дронов, заявило министерство. Помимо того, военные перехватили американскую управляемую бомбу JDAM.

17 января министерство заявило об ударе по пункту дислокации иностранных наемников, преимущественно французских, в Харькове. По данным ведомства, были убиты более 60 из них. Французского посла вызвали в МИД России. Во французском ведомстве заявили, что не имеют наемников, которые участвовали бы в военных действиях на Украине или других странах.