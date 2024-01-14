Российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ за сутки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие России за сутки уничтожили два склада боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне военной операции, сообщило Минобороны.

«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Второй склад, принадлежащий 113-й механизированной бригаде ВСУ, военные уничтожили в районе города Волчанска Харьковской области.

4 декабря 2023 года подразделения группировки войск «Запад» нанесли удары по еще одному складу боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Украинская сторона потеряла до 95 военных, боевую бронированную машину и 122-миллиметровую гаубицу Д-30, заявили военные.