Главу узбекского землячества арестовали из-за поста о яйцах и петухах

Главу узбекского землячества Баратова арестовали до 17 марта по статье о возбуждении ненависти из-за «сомнительных высказываний о российских солдатах». В декабре в его соцсетях был опубликован пост о ценах на яйца и петухах

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова до 17 марта по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой), сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Обвинения Баратову предъявили из-за «сомнительных высказываний о российских солдатах», говорится в публикации в телеграм-канале.

По инкриминируемой ему статье Баратову может грозить штраф до 600 тыс. руб., принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы от трех до шести лет.