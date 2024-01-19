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Военная операция на Украине ,  
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Главу узбекского землячества арестовали из-за поста о яйцах и петухах

Главу узбекского землячества Баратова арестовали из-за поста о яйцах и петухах
Сюжет
Военная операция на Украине
Главу узбекского землячества Баратова арестовали до 17 марта по статье о возбуждении ненависти из-за «сомнительных высказываний о российских солдатах». В декабре в его соцсетях был опубликован пост о ценах на яйца и петухах

Главу узбекского землячества арестовали из-за поста о яйцах и петухах
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Замоскворецкий суд Москвы арестовал президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова до 17 марта по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой), сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Обвинения Баратову предъявили из-за «сомнительных высказываний о российских солдатах», говорится в публикации в телеграм-канале.

По инкриминируемой ему статье Баратову может грозить штраф до 600 тыс. руб., принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы от трех до шести лет.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Усман Баратов арест Ненависть яйца Замоскворецкий суд
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