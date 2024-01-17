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Военная операция на Украине ,  
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Бастрыкин поручил завести дело против главы узбекского землячества

Бастрыкин поручил СК возбудить дело об оскорблении участников военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Следственный комитет должен возбудить дело против главы узбекского землячества Усмана Баратова, распорядился Бастрыкин. Отреагировать на посты Баратова о ценах на яйца и «петухах» попросили военкоры
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после оскорбительного поста в адрес участников военной операции, сообщило ведомство в телеграм-канале. Речь идет о посте, который появился в соцсетях президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова.

В публикации в соцсеятх Баратова был пост про цены на яйца и говорилось о «петухах», которых надо вернуть с фронта. По информации RT, после глава землячества сообщил, что его «взломали», и удалил все оскорбительные посты.

СК сообщил, что к нему обратились «российские военные корреспонденты», «с просьбой отреагировать» на высказывания Баратова.

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В конце декабря 2023 года в Госдуме предложили дополнить Уголовный кодекс статьей об оскорблении участников военной операции. Глава комитета по вопросам семьи Нина Останина предложила внести поправки в ст. 336 УК «Оскорбление военнослужащего». Наказывать предложили штрафом до 40 тыс. руб., обязательными работами до 360 часов или исправительными работами на срок до года.

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Теги
София Шошина София Шошина
Александр Бастрыкин уголовное дело Следственный комитет
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