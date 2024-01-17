Бастрыкин поручил завести дело против главы узбекского землячества

Следственный комитет должен возбудить дело против главы узбекского землячества Усмана Баратова, распорядился Бастрыкин. Отреагировать на посты Баратова о ценах на яйца и «петухах» попросили военкоры

Александр Бастрыкин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после оскорбительного поста в адрес участников военной операции, сообщило ведомство в телеграм-канале. Речь идет о посте, который появился в соцсетях президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова.

В публикации в соцсеятх Баратова был пост про цены на яйца и говорилось о «петухах», которых надо вернуть с фронта. По информации RT, после глава землячества сообщил, что его «взломали», и удалил все оскорбительные посты.

СК сообщил, что к нему обратились «российские военные корреспонденты», «с просьбой отреагировать» на высказывания Баратова.

В конце декабря 2023 года в Госдуме предложили дополнить Уголовный кодекс статьей об оскорблении участников военной операции. Глава комитета по вопросам семьи Нина Останина предложила внести поправки в ст. 336 УК «Оскорбление военнослужащего». Наказывать предложили штрафом до 40 тыс. руб., обязательными работами до 360 часов или исправительными работами на срок до года.