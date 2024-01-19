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Политика ,  
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СК попросил суд арестовать Баратова по делу о посте о яйцах и петухах

Усман Баратов
Усман Баратов (Фото: baratovusman / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Следователи попросили суд арестовать президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Соответствующее ходатайство поступило в Замоскворецкий районный суд Москвы.

«В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Баратова У.А., оно будет рассмотрено в пятницу, 19 января», — сообщили РБК в суде.

Накануне против Усмана Баратова было возбуждено уголовное дело. По информации Следственного комитета, в декабре Баратов и другие лица, находясь на территории Московского региона, опубликовали на личной странице в соцсети пост, «унижающий достоинство группы» из числа россиян, «в том числе участников специальной военной операции». Дело открыли по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека или группы, совершенные организованной группой). По ней грозит наказание до шести лет лишения свободы.

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Усман Баратов

Дело возбудили после поста в соцсетях Баратова о ценах на яйца. К нему была прикреплена картинка с курицей и надписью, будто она говорит: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!» Баратов в разговоре с РБК выразил сожаление, что его помощник целый месяц не убирал «сатирическое фото куриц, которое никакого отношения не имеет к инкриминируемым якобы оскорблениям участников СВО». Он отметил, что курицы и петухи — «полезная и очень хорошая домашняя птица, не имеющая никакого отношения» к специальной военной операции, а фронты «бывают разные, например трудовые».

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уголовное дело Следственный комитет новости
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