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Военная операция на Украине ,  
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На главу узбекского землячества завели дело за пост о яйцах и петухах

Главу узбекского землячества задержали за «оскорбление участников спецоперации»
Сюжет
Военная операция на Украине
В Москве задержали главу узбекского землячества, он написал пост про цены на яйца. Российские военкоры увидели в нем оскорбление участников спецоперации и обратились к Бастрыкину. Задержанный говорит, что оскорбления не было
Усман Баратов
Усман Баратов (Фото: baratovusman / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Москве возбудили уголовное дело против президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, сообщается в телеграм-канале СК.

По информации ведомства, в декабре Баратов и другие лица, находясь на территории Московского региона, опубликовали на личной странице в соцсети пост, «унижающий достоинство группы» из числа россиян, «в том числе участников специальной военной операции».

Против Баратова завели дело по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека или группы, совершенные организованной группой). По ней грозят штраф до 600 тыс. руб., принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы от трех до шести лет.

Главу узбекского землячества доставили в подразделение столичного СК. Устанавливаются и другие причастные, уточнили в ведомстве.

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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Завести дело против Баратова поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. С просьбой отреагировать на «оскорбительные высказывания» главы узбекского землячества к нему обратились «российские военные корреспонденты», говорилось в сообщении ведомства.

Причиной для возбуждения дела стал пост в соцсетях Баратова, касающийся цен на яйца. К нему была прикреплена картинка с курицей и надписью, будто она говорит: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!»

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Сам Баратов выразил сожаление, что его помощник целый месяц не убирал «сатирическое фото куриц, которое никакое отношение не имеет к инкриминируемым якобы оскорблениям участников СВО». Он отметил, что курицы и петухи — «полезная и очень хорошая домашняя птица, не имеющая никакого отношения» к специальной военной операции, а фронты «бывают разные, например, трудовые».

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Следственный комитет уголовное дело Усман Баратов
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