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Новый год 2024 ,  
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Лукашенко в новогоднем обращении поблагодарил людей в погонах за мир

Лукашенко в новогоднем обращении поблагодарил людей в погонах за мир
Сюжет
Новый год 2024
Лукашенко пожелал, чтобы новый год стал для Белоруссии таким же мирным, как и ушедший, который был провозглашен Годом мира и созидания. Также президент загадал мирный год и «для соседей»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил силовиков за «уверенность в завтрашнем дне» и «за мир». Об этом он заявил в новогоднем обращении, оно опубликовано в телеграм-канале «Пул первого».

По словам Лукашенко, в ушедшем году Белоруссию «пытались поставить на колени, удушить экономически». Но страна «не просто выстояла» — она «всесторонне развивалась, двигаясь к своей цели», заявил он.

«И мы можем сделать еще больше, зная, что живем за надежной спиной всех, кто преданно служит Родине и любит ее. Потому что нет сильнее стимула к развитию, чем уверенность в завтрашнем дне и уверенность в безопасности народа. Люди в погонах, спасибо вам за мир!» — сказал президент Белоруссии.

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Политика
Александр Лукашенко

Лукашенко также поблагодарил тружеников страны. Он пожелал, чтобы новый год стал для Белоруссии таким же мирным, как и ушедший, который был провозглашен Годом мира и созидания.

«[Загадываем, чтобы следующий год был] мирным для наших соседей, да и для всех людей. И, конечно, мы хотим, чтобы лучшее приумножилось», — сказал он.

С новогодним обращением выступил и лидер другой страны СНГ Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что Казахстан в новом, 2024 году ожидают комплексные меры по утверждению «диктатуры закона и порядка».

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Токаев отметил, что в 2023 году в рамках этой политики в стране уже приняли «конкретные меры». В частности, власти продолжают работу «по возврату незаконно приобретенных экономических активов». Возвращенные в казну средства «уже идут на благо народа, к примеру на строительство школ», заявил президент Казахстана.

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Александр Лукашенко Белоруссия новогоднее обращение
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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