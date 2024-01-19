На нефтебазе в Брянской области начался пожар после атаки дрона

В результате атаки украинского дрона на Клинцовской нефтебазе начался пожар, сообщил губернатор Богомаз. В мае прошлого года нефтебаза уже подверглась атаке дрона. Тогда повреждения получила цистерна для хранения нефтепродуктов

Резервуары Клинцовской нефтебазы в Брянской области загорелись после сброса боеприпаса с украинского беспилотника, предварительно никто не пострадал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, беспилотник самолетного типа был подавлен средствами РЭБ, однако при уничтожении он успел произвести сброс боеприпаса на нефтебазу.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании (заградительные сооружения для защиты от разлива нефти. — РБК). В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн», — уточнил глава региона.

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Об уничтожении дрона над Брянской областью ранее отчиталось Минобороны. По данным военного ведомства, атака была пресечена в районе 6:40 утра (мск).

Клинцовская нефтебаза находится в городе Клинцы на юго-западе Брянской области, это одна из двух нефтебаз компании «Брянскнефтепродукт» (входит в «Роснефть») в регионе. Сама компания занимается продажей моторного топлива в розницу через собственную сеть АЗК и мелким оптом — потребителям с нефтебаз.

Это не первый раз, когда Клинцовская нефтебаза подвергается атаке украинских дронов. В мае прошлого года Богомаз также сообщил об атаке предприятия, в результате чего повреждения получили бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. Тогда также никто не пострадал.

С начала российской военной операции на Украине Брянская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе с февраля прошлого года действует бессрочный высокий уровень террористической опасности.

В Киеве еще летом пообещали больше атак БПЛА, а осенью сообщили о планах «крупного наступления беспилотников» на российские регионы. Российские власти заявляли, что принимают все возможные меры для защиты регионов от атак дронов.