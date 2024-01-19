В Брянской области сбили украинский беспилотник

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

В Брянской области средства ПВО уничтожили украинский беспилотник, сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что перехват дрона произошел около 06:40 мск.

17 января средства ПВО сбили над Брянской областью три беспилотника, а также две тактические ракеты «Точка-У». Губернатор Александр Богомаз позже сообщил, украинские силы пытались атаковать с помощью этих ракет Суражский район.

Никто из местных жителей не пострадал, однако повреждения получил жилой дом. Кроме того, в здании на территории промышленного предприятия выбило окна.

После начала российской военной операции на Украине Брянская область периодически попадает под ракетные обстрелы, а также подвергается атакам беспилотников. Утром 17 января украинские военные обстреляли село Сушаны Климовского района, писал Богомаз.