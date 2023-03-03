Деловой партнер Абрамовича решил оспорить в суде санкции Великобритании

Швидлер заявил, что Британия поступила неправильно, когда ввела санкции против него. Лондон допустил «существенные ошибки» в оценке его деловых отношений с Абрамовичем, считает истец

Роман Абрамович и Евгений Швидлер (справа) (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ» / ТАСС)

Глава компании Millhouse и деловой партнер бизнесмена Романа Абрамовича Евгений Швидлер (Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд) решил оспорить в лондонском суде введенные против него санкции Великобритании, пишет Bloomberg.

Заявление, пишет агентство, адвокаты Швидлера подали в феврале. Они считают, что Британия допустила «существенные ошибки» в своей оценке деловых отношений истца с Романом Абрамовичем.

«Правительство Великобритании было неправо, применив ко мне санкции. <…> Я надеюсь, что суды Великобритании согласятся и поступят со мной справедливо», — говорится в заявлении Швидлера.

Адвокат бизнесмена Майкл О'Кейн из юридической фирмы Peters and Peters считает, что применение санкций несоразмерно с тем, как, по представлению Лондона, Швидлер может влиять на власти России. «Он никоим образом не может повлиять на политику российского правительства в Украине, которая должна быть целью этих санкций», — сказал О'Кейн.

Сам Швидлер сказал агентству, что он добился от бывшего министра транспорта Британии Гранта Шаппса удаления твитов и видео с самолетом, который принадлежит бизнесмену. Чиновник в подписи к видео написал, что «друзья Путина» подвергаются санкциям.

«Я написал ему, указав, что это было совершенно неправильно, и две недели назад он удалил эти твиты. Он сделал это, потому что знал, что то, что он сказал, было неправильно. Это было злоупотребление властью», — заявил Швидлер.

Шаппс сейчас возглавляет Минэнерго Великобритании. Там не ответили на запрос агентства о его комментарии.

В британском МИДе сообщили, что санкции Лондона разработаны в рамках «справедливой и прозрачной правовой базы», которая обеспечивает защиту тех, кто под них попал. «Это означает, что каждое физическое или юридическое лицо, попадающее под санкции, имеет право оспорить такое решение, и для этого существует четкий юридический путь», — сказал представитель ведомства.

Швидлер — гражданин Великобритании и утверждает, что у него никогда не было российского паспорта, пишет Bloomberg. Он попал под санкции Лондона в марте прошлого года. В сообщении британского правительства указывалось, что ограничительные меры введены за действия, «угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины». Санкции предусматривают запрет на въезд в страну и блокировку всех средств и активов.

Под санкциями Британии находится и деловой партнер Швидлера — Роман Абрамович (Forbes оценивает его состояние в $9,4 млрд). Ограничительные меры против последнего, пояснял Лондон, были введены из-за связей с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным.