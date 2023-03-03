Деловой партнер Абрамовича решил оспорить в суде санкции Великобритании

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 80,05 (-0,14) Инвестиции, 16:19 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,01) Инвестиции, 16:19
Как изменится образование в ближайшие годы РБК и Ростелеком, 19:39
Семьям погибших при атаке в Брянской области выплатят по миллиону рублей Политика, 19:35
АвтоВАЗ планирует выпустить в течение года около 100 тыс. Lada Vesta NG Авто, 19:32
ФБР проверит связь Ди Каприо с подозреваемым в отмывании денег Общество, 19:25
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ Спорт, 19:24
Власти сообщили о еще одном пострадавшем при нападении в Брянской области Политика, 19:20
США ввели санкции из-за уголовных дел против Кара-Мурзы Политика, 19:17
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 19:12
Рублев написал: «Цой жив» на камере после победы над Зверевым в Дубае Спорт, 18:57
Эксперты заявили о риске ожирения у 50% населения планеты к 2035 году Life, 18:51
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 18:44
Экс-капитан «Локомотива» назвал фактор Карпина мотивацией для Дзюбы Спорт, 18:39
Падение биткоина и кризис криптобанка Silvergate. Главные события недели Крипто, 18:30
СК наградил медалью пострадавшего в Брянской области мальчика Общество, 18:29
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Деловой партнер Абрамовича решил оспорить в суде санкции Великобритании

Бизнесмен Евгений Швидлер подал иск об отмене санкций Великобритании
Швидлер заявил, что Британия поступила неправильно, когда ввела санкции против него. Лондон допустил «существенные ошибки» в оценке его деловых отношений с Абрамовичем, считает истец
Роман Абрамович и Евгений Швидлер (справа)
Роман Абрамович и Евгений Швидлер (справа) (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ» / ТАСС)

Глава компании Millhouse и деловой партнер бизнесмена Романа Абрамовича Евгений Швидлер (Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд) решил оспорить в лондонском суде введенные против него санкции Великобритании, пишет Bloomberg.

Заявление, пишет агентство, адвокаты Швидлера подали в феврале. Они считают, что Британия допустила «существенные ошибки» в своей оценке деловых отношений истца с Романом Абрамовичем.

«Правительство Великобритании было неправо, применив ко мне санкции. <…> Я надеюсь, что суды Великобритании согласятся и поступят со мной справедливо», — говорится в заявлении Швидлера.

Адвокат бизнесмена Майкл О'Кейн из юридической фирмы Peters and Peters считает, что применение санкций несоразмерно с тем, как, по представлению Лондона, Швидлер может влиять на власти России. «Он никоим образом не может повлиять на политику российского правительства в Украине, которая должна быть целью этих санкций», — сказал О'Кейн.

Сам Швидлер сказал агентству, что он добился от бывшего министра транспорта Британии Гранта Шаппса удаления твитов и видео с самолетом, который принадлежит бизнесмену. Чиновник в подписи к видео написал, что «друзья Путина» подвергаются санкциям.

«Я написал ему, указав, что это было совершенно неправильно, и две недели назад он удалил эти твиты. Он сделал это, потому что знал, что то, что он сказал, было неправильно. Это было злоупотребление властью», — заявил Швидлер.

Читайте на РБК Pro
Доначисли налоги по формальным признакам. Как отменить решение
Год под санкциями: почему экономика России выстояла. Версия западных СМИ
Как обеспечить себе безбедное будущее: две притчи от Джорджа Клейсона
Год санкций: почему провалился «экономический блицкриг» против России

Шаппс сейчас возглавляет Минэнерго Великобритании. Там не ответили на запрос агентства о его комментарии.

В британском МИДе сообщили, что санкции Лондона разработаны в рамках «справедливой и прозрачной правовой базы», которая обеспечивает защиту тех, кто под них попал. «Это означает, что каждое физическое или юридическое лицо, попадающее под санкции, имеет право оспорить такое решение, и для этого существует четкий юридический путь», — сказал представитель ведомства.

Швидлер — гражданин Великобритании и утверждает, что у него никогда не было российского паспорта, пишет Bloomberg. Он попал под санкции Лондона в марте прошлого года. В сообщении британского правительства указывалось, что ограничительные меры введены за действия, «угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины». Санкции предусматривают запрет на въезд в страну и блокировку всех средств и активов.

Под санкциями Британии находится и деловой партнер Швидлера — Роман Абрамович (Forbes оценивает его состояние в $9,4 млрд). Ограничительные меры против последнего, пояснял Лондон, были введены из-за связей с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Евгений Швидлер санкции Великобритания Иск Роман Абрамович
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Набиуллина не увидела шоков из-за новых санкций против банков
Финансы
Reuters узнал о поиске США союзников из-за возможных санкций против Китая
Политика
Евросоюз «сменит фокус» по санкциям против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter