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Швидлер рассказал в лондонском суде о лишениях из-за санкций

Евгений Швидлер рассказал в лондонском суде о лишениях из-за санкций
Деловой партнер Абрамовича Евгений Швидлер решил оспорить санкции Британии в феврале. Бизнесмен не может оказывать влияние на политику России, заявляют его адвокаты. Лондон настаивает на сохранении ограничительных мер
Евгений Швидлер
Евгений Швидлер (Фото: Виктор Чернов / Global Look Press)

Глава Millhouse, деловой партнер Романа Абрамовича Евгений Швидлер (Forbes оценивает его состояние в $1,6 млрд), решивший оспорить в суде наложенные на него санкции Великобритании, заявил, что в последний раз видел президента России Владимира Путина на похоронах Бориса Ельцина в 2007 году, пишет Bloomberg.

У Швидлера нет возможности влиять на политику российского правительства, в том числе в отношении Украины, заявляют его адвокаты. Миллиардер принял участие в судебном заседании по видеосвязи из США, сообщив, что перенес «серьезные лишения» с тех пор, как попал под британские санкции. Он упомянул, что его детей исключили из школ, в которых они учились.

Швидлер — гражданин Великобритании и утверждает, что у него никогда не было российского гражданства. Под санкции Лондона (предусматривают блокировку средств и активов) он попал весной 2022 года за действия, «угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины». Ограничительные меры Британии «из-за связей с Кремлем» тогда же были введены против делового партнера Швидлера — бизнесмена Романа Абрамовича (Forbes оценивает его состояние в $9,2 млрд).

Оспорить введение санкций Британии Швидлер решил в феврале 2023 года. Его адвокат Майкл О'Кейн выражал мнение, что применение санкций несоразмерно с тем, как, по представлению Лондона, Швидлер может влиять на власти России.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Евгений Швидлер Роман Абрамович санкции Великобритания Владимир Путин
Роман Абрамович фото

Роман Абрамович

бизнесмен

24 октября 1966 года
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