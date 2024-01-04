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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом заявил о закончившихся средствах для Киева до решения конгресса

Кирби: ️США не располагают средствами для поддержки Украины до решения конгресса
Сюжет
Военная операция на Украине
Белый дом в&nbsp;Вашингтоне, США
Белый дом в Вашингтоне, США (Фото: Joshua Roberts / Getty Images)

️США больше не располагают средствами для поддержки Украины, Белому дому нужно решение конгресса. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга с журналистами.

«Мы передали Украине последний пакет помощи в сфере безопасности, на поддержку которого у нас есть средства, прямо перед Новым годом, сразу после Рождества. И нам нужна поддержка конгресса, чтобы мы могли продолжать это делать», — сказал Кирби.

Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине
Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

В конце декабря 2023 года Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине. Как отмечал Кирби, Вашингтон исчерпал средства на поддержку Киева. Если конгресс не придет к соглашению по выделению дополнительных денег, то после исчерпания выделенных средств они закончатся.

В администрации американского президента неоднократно предупреждали, что деньги для Украины закончатся до конца 2023 года.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины.

Теги
Белый дом США Украина Конгресс США
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