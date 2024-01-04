Белый дом заявил о закончившихся средствах для Киева до решения конгресса
️США больше не располагают средствами для поддержки Украины, Белому дому нужно решение конгресса. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга с журналистами.
«Мы передали Украине последний пакет помощи в сфере безопасности, на поддержку которого у нас есть средства, прямо перед Новым годом, сразу после Рождества. И нам нужна поддержка конгресса, чтобы мы могли продолжать это делать», — сказал Кирби.
В конце декабря 2023 года Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине. Как отмечал Кирби, Вашингтон исчерпал средства на поддержку Киева. Если конгресс не придет к соглашению по выделению дополнительных денег, то после исчерпания выделенных средств они закончатся.
В администрации американского президента неоднократно предупреждали, что деньги для Украины закончатся до конца 2023 года.
Российские власти критикуют военную помощь для Украины.