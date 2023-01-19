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Премьер Новой Зеландии уволилась из-за нехватки сил и вдохновения

Породившая «джасиндоманию» премьер Новой Зеландии заявила об отставке
Причиной своего решения уйти Джасинда Ардерн назвала усталость от работы на посту премьера, который она занимала с октября 2017 года. Об отставке она заявила в год, когда в стране должны пройти очередные выборы
Джасинда Ардерн
Джасинда Ардерн (Фото: Hagen Hopkins / Getty Images)

Одна из самых молодых женщин — премьер-министров в истории Джасинда Ардерн заявила об уходе с поста премьера Новой Зеландии, сообщает Bloomberg.

«Я отдала все работе на посту премьер-министра, это отняло много сил. Я знаю, каких сил требует эта работа, и я знаю, что у меня больше нет достаточного запаса энергии, чтобы честно ее выполнять», — цитирует агентство выступление 42-летнего премьера на встрече с членами возглавляемой ей Лейбористской партии страны.

Ардерн стала премьером в 2017-м году, выиграв выборы в возрасте 37 лет.

В октябре в стране запланированы всеобщие выборы. Согласно опросам, лейбористы уступают по популярности оппозиционной Национальной партии, что сделало бы крайне сложной борьбу Ардерн за третий премьерский срок, хотя в прошлом она сумела преодолеть беспрецедентные кризисы и стать одним из значительных либеральных лидеров на мировой арене, а также получить известность как борец за права работающих женщин.

В 2018 году она стала вторым мировым лидером, родившим ребенка, будучи главой правительства. Первой стала экс-премьер Пакистана Беназир Бхутто. В 2019 году, после того, как злоумышленник расстрелял в двух мечетях в стране 51 человека, Ардерн добилась запрещения гражданского обращения в Новой Зеландии полуавтоматического оружия и провела реформу законов об оружии.

Во время пандемии Ардерн ввела в стране один из самых жестких локдаунов в мире, ограничив сообщение с другими странами. Это позволило стране вернуться к нормальной жизни значительно быстрее, чем другим, а премьеру — повысить популярность и выиграть в 2020 году очередные выборы, обеспечив также парламентское большинство лейбористам. Позднее ей пришлось перенести из-за карантинных ограничений собственную свадьбу.

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При избирательной кампании в 2017 году Ардерн практически моментально нашла дорогу к сердцам молодого электората: она выступила против сексизма, за легализацию марихуаны и однополых браков. Причем сделала это не в погоне за рейтингом: Ардерн родилась в семье мормонов, но с возрастом пересмотрела взгляды на религию и объявила себя агностиком. Ардерн всем казалась яркой, обаятельной и позитивной, многие заявляли, что она одержала победу на выборах благодаря тому, что не выглядела скучно.

Теперь новозеландским лейбористам предстоит выбрать нового лидера, голосование может начаться 22 января. Новый глава партии должен заручиться поддержкой двух третей однопартийцев.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Новая Зеландия премьер отставка Лейбористы Выборы
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