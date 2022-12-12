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Война санкций ,  
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Новая Зеландия ввела санкции против Эрнста и главы Минцифры

Новая Зеландия ввела санкции против Константина Эрнста и главы Минцифры Шадаева
Константин Эрнст
Константин Эрнст (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Новая Зеландия ввела санкции против представителей российских СМИ, в том числе генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста, а также против главы Минцифры Максута Шадаева. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Новой Зеландии Нанаи Махуты.

«Под санкции попали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций [Максут Шадаев], генеральный директор «Первого канала» [Константин Эрнст] и ключевые сотрудники российских СМИ, включая [информагентство] «ИнфоРос», [англоязычное новостное издание] SouthFront и [электронное издание] «Фонд стратегической культуры», — объявила Махута.

Она объяснила, что под санкции попали те лица, которые «имеют прямое влияние на общественное мнение» о российской операции на Украине и «вносят свой вклад в туман дезинформации».

Весной против Эрнста ввели санкции Великобритания, ЕС и Канада. Шадаев находится под санкциями Канады.

Новая Зеландия после начала боевых действий на Украине неоднократно ужесточала санкции против России. В конце октября под ее ограничения попали 14 россиян, в том числе руководители и акционеры компаний, разрабатывающих и производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также связанные с ЧВК Вагнера «члены неонацистских военизированных формирований». Санкции были введены и против информагентств «ИнфоРос» и News Front.

МИД России, говоря о санкциях со стороны Новой Зеландии, обвинил страну в «послушном следовании курсу коллективного Запада». Весной ведомство ввело ответные ограничительные меры против новозеландского руководства.

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Новая Зеландия санкции Константин Эрнст Максут Шадаев Минцифры
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