Новая Зеландия запретила штурмовые винтовки после атаки на мечети

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о введении запрета на оборот и использование штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны после нападения на две мечети в городе Крайстчёрч. Об этом сообщает New Zealand Herald.

«Спустя шесть дней после атаки, мы объявляем запрет на все полуавтоматические и штурмовые винтовки», — сказала она.

По словам премьера, кабинет министров сошелся во мнении, что необходимо пересмотреть закон об обороте такого оружия.

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