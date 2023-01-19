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Россия закрыла въезд экс-министру обороны и журналистам из Новой Зеландии

МИД закрыл въезд журналистам из Новой Зеландии и экс-министру обороны страны
Рон Стэнли Марк
Рон Стэнли Марк (Фото: Dave Rowland / Getty Images)

Россия закрыла въезд в страну 31 гражданину Новой Зеландии, среди них бывший министр обороны Рон Стэнли Марк, почетный консул Украины в Окленде Александр Киричук и министр по вопросам развития маори Уильям Ганнин Ормсби.

Список опубликован на сайте российского МИДа. В нем также оказались сотрудники новозеландских СМИ — Dominion Post, New Zealand Media and Entertainment, Stuff, Radio New Zeland, Television New Zealand (TVNZ), New Zealand Herald и других.

«В ответ на очередные санкции против российских физических и юридических лиц <...> въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, вовлеченных в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В декабре прошлого года Новая Зеландия ввела санкции против представителей российских СМИ, в том числе генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста, а также против главы Минцифры Максута Шадаева. Под санкции попали информагентство «ИнфоРос», англоязычное новостное издание SouthFront и электронное издание «Фонд стратегической культуры».

Теги
Новая Зеландия МИД санкции запрет на въезд въезд в Россию
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