Ургант назвал тайной мотив предложившего объявить его иноагентом депутата
Телеведущий Иван Ургант, комментируя предложение депутата Госдумы Николая Новичкова признать его иноагентом, заявил, что понять эту идею невозможно. Его слова приводит НСН.
«Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять», — сказал ведущий.
Ранее депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Николай Новичков выразил недовольство в связи с тем, то у него в «Яндексе» появляется контекстная реклама с телеведущим. По его словам, то, что Ургант рекламирует «курсы с информационными технологиями», — это «совсем бардак». «Решением суда сначала давайте признаем иноагентом, а потом и уголовное наказание», — заявил Новичков.
В день начала российской спецоперации на Украине Ургант в соцсетях выступил с антивоенным призывом. В начале марта Baza писала о его эмиграции из России вместе с женой и двумя дочерьми. Сам Ургант говорил, что уехал в отпуск и обещал вернуться. Вскоре он вернулся в Россию.
Последний выпуск программы «Вечерний Ургант» вышел в эфир «Первого канала» 21 февраля. Телеканал опроверг данные о закрытии передачи, пояснив, что она не выходит, поскольку эфир выстроен «в информационном режиме». В декабре Ургант впервые за 15 лет не вел музыкальную премию «Золотой граммофон», которую транслировал «Первый канал», также он не снялся в фильме «Елки 9». Как пояснил телеведущий, он, а также Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев решили «взять паузу на две-три серии».
31 декабря Ургант рассказал, что онлайн-кинотеатр Kion (запущен мобильным оператором МТС в 2021 году) снял с показа новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в котором он снимался. Ведущий указал, что причины снятия проекта с эфира он не знает, но оценил действия «на четыре с минусом».