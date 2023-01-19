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Ургант назвал тайной мотив предложившего объявить его иноагентом депутата

Ургант — об идее признать его иноагентом: над этой тайной ученым предстоит долго работать
Как заявил Ургант, последний год показал, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Ранее депутат-справоросс Новичков наткнулся на контекстную рекламу с Ургантом и потребовал объявить его иноагентом
Иван Ургант
Иван Ургант (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Телеведущий Иван Ургант, комментируя предложение депутата Госдумы Николая Новичкова признать его иноагентом, заявил, что понять эту идею невозможно. Его слова приводит НСН.

«Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять», — сказал ведущий.

Ранее депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Николай Новичков выразил недовольство в связи с тем, то у него в «Яндексе» появляется контекстная реклама с телеведущим. По его словам, то, что Ургант рекламирует «курсы с информационными технологиями», — это «совсем бардак». «Решением суда сначала давайте признаем иноагентом, а потом и уголовное наказание», — заявил Новичков.

В день начала российской спецоперации на Украине Ургант в соцсетях выступил с антивоенным призывом. В начале марта Baza писала о его эмиграции из России вместе с женой и двумя дочерьми. Сам Ургант говорил, что уехал в отпуск и обещал вернуться. Вскоре он вернулся в Россию.

Последний выпуск программы «Вечерний Ургант» вышел в эфир «Первого канала» 21 февраля. Телеканал опроверг данные о закрытии передачи, пояснив, что она не выходит, поскольку эфир выстроен «в информационном режиме». В декабре Ургант впервые за 15 лет не вел музыкальную премию «Золотой граммофон», которую транслировал «Первый канал», также он не снялся в фильме «Елки 9». Как пояснил телеведущий, он, а также Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев решили «взять паузу на две-три серии».

31 декабря Ургант рассказал, что онлайн-кинотеатр Kion (запущен мобильным оператором МТС в 2021 году) снял с показа новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в котором он снимался. Ведущий указал, что причины снятия проекта с эфира он не знает, но оценил действия «на четыре с минусом».

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Иван Ургант иноагенты Госдума Справедливая Россия Депутаты
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