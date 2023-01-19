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Антонов заявил о подталкивании Киева США к терактам в России из-за Крыма

Посол в США Антонов: Россия уничтожит поставляемое Киеву оружие и ответит на атаки на Крым
Ранее The New York Times писала, что американские власти начали признавать, что Киеву, вероятно, потребуется оружие для атаки на Крым, даже если такой шаг будет грозить эскалацией конфликта

Вашингтон заявлениями о том, что Крым остается украинским, и допущением, что Украина может использовать поставленное США вооружение для ударов по полуострову, по сути, подталкивает Киев к совершению терактов на территории России, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Его заявление приводится в телеграм-канале посольства.

Так он прокомментировал заявление представителя Госдепа Неда Прайса, который в ответ на вопрос о возможных атаках Украины на Крым заявил, что это решение остается за украинскими властями, отметив, что США не признал присоединение полуострова к России в 2014 году. «Мы не поощряли и не позволяли нашим украинским партнерам наносить удары за пределами их границ. Все, что мы предоставляем Украине, предназначено для единственной цели, и это для ее самообороны», — сказал Прайс.

«Риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. <...> Услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность. Риски эскалации конфликта только усилятся», — считает Антонов. 

Он добавил, что Россия отреагирует в случае ударов по Крыму.

По словам российского посла, поставки оружия Украине западными странами приведет к увеличению жертв среди мирного населения. Вместе с тем, уверен он, любое поставляемое Киеву вооружение будет уничтожено российскими силами.

Ранее The New York Times писала, что американские власти начали признавать, что Киеву, вероятно, потребуется оружие для атаки на Крым, даже если такой шаг будет грозить эскалацией конфликта. 

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Изменение позиции Вашингтона собеседники газеты связали со сложившимся мнением, что если Россия почувствует риск потери контроля над Крымом, это укрепит позиции Украины на любых будущих переговорах. По их словам, среди чиновников и экспертов в США ослабли опасения, связанные с угрозой нанесения Россией ответного удара тактическим ядерным оружием, при этом, по их мнению, риск такого сценария все еще сохраняется.

Украинские власти неоднократно говорили о стремлении вернуть Крым под свой контроль. В частности, президент Владимир Зеленский допускал возвращение полуострова военным путем, в то же время не исключив и мирное решение вопроса.

В России, в свою очередь, считают вопрос принадлежности Крыма закрытым. Заявления Зеленского о полуострове в Кремле расценили как «неготовность, нежелание и неспособность украинской стороны быть готовыми к урегулированию проблемы невоенными методами».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Анатолий Антонов США Госдепартамент США Крым
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