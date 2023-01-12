Генерал Картаполов: призыв в армию с 18 до 30 лет является одним из вариантов

В Думе допустили призыв с 18 до 30 лет на переходный период

Решение о переходном периоде при изменении призывного возраста будет принимать Минобороны, все озвученные сейчас предложения на этот счет являются только возможными вариантами, заявил глава комитета по обороне

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Смешанный вариант призыва в армию перед переходом к новым возрастным планкам, при котором будут призывать людей в возрасте от 18 до 30, является одним из вариантов, но окончательное решение за Министерством обороны. Об этом в эфире РБК заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Это один из возможных вариантов. Я полагаю, что этот вариант имеет право на жизнь. Какой изберет Министерство обороны — ну давайте с вами дождемся», — сказал Картаполов.

Ранее в интервью «Парламентской газете» он заявил, что переход на новую систему может начаться уже весной, а на первых порах призывать будут людей с 18 до 30 лет.

Перейти к новым возрастам призыва в армию предложил 21 декабря 2022 года министр обороны Сергей Шойгу. Он предложил поэтапно увеличить возраст призыва в армию — с 18 до 21 года, а верхний порог повысить до 30 лет. Он обосновал это необходимостью укрепления безопасности России в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ, в том числе за счет Швеции и Финляндии.

Картаполов пояснил, что такая реформа — это большая работа, которая требует подготовки законодательного пакета, и пока он не будет сформирован, «никто никого призывать не будет». По его словам, необязательно, что новые правила призыва вступят в действие уже этой весной.

Глава комитета также пояснил, что изменение возраста призыва никак не скажется на количестве призывников — их число останется неизменным, около 200 тыс. в год. Увеличение численности вооруженных сил будет происходить за счет контрактников, заверил Картаполов.

Он также выступил против предложений провести через военные сборы всех молодых людей. По его словам, существующая система достаточна для обеспечения безопасности страны.

На вопрос об изменении системы отсрочек Картаполов не ответил, уточнив, что работа идет, но «давайте не будем предвосхищать события».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 января сообщил, что Владимир Путин «концептуально поддержал» идею повышения призывного возраста, но «аргументация должна быть предоставлена Министерством обороны».

«Детали, оформление этой идеи — это в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от Министерства обороны», — добавил он.