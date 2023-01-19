В Ярославле проверят жалобу мобилизованных на командира

Мобилизованные рассказали, что командир приказал отступить с позиций, но потом отказался от своих слов, из-за чего им угрожает статья о дезертирстве. Ярославский губернатор попросил проверить данные

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Военная прокуратура Ярославской области по просьбе правительства региона начала проверку жалобы мобилизованных на командира, соответствующее поручение дал глава региона Михаил Евраев, передает местный портал «ПроГород».

Ранее, 18 января, портал опубликовал видеозапись, на которой один из стоящих в камуфляжной форме и балаклавах мужчин, обращаясь к камере, говорит, что командир приказал отступить с позиций, так как они находились под танковым и минометным обстрелом, при этом поддержки от командования не было.

«У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено. Теперь нас хотят обвинить дезертирами, так как командир роты говорит, что приказ не отдавал», — рассказал один из мужчин.

«ПроГород» пишет, что жены мобилизованных готовят обращение к президенту Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Пезидент призывал Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес, слышать тех, кто не замалчивает проблемы, а пытается помочь с их решением.

В ноябре прошлого года в интернете появилось видео, на котором были показаны шестеро мужчин, один из которых рассказал, что часть из них — мобилизованные, часть — добровольцы, однако на третью неделю обучения они прошли лишь наложение жгута, сборка-разборка автоматов не производилась. А выданная форма пригодна только для того, чтобы «под танками в грязи копаться», добавил он, обратившись к властям Алтайского края. Спустя несколько дней алтайские власти опубликовали видеозапись, на которой тот же мужчина дважды приносит извинения за свои жалобы: «Поспешные выводы сделал — прошу меня простить и понять, так как ситуация сложная и все мы очень сильно переживаем и хотим вернуться домой».