Алтайские власти показали извинения мобилизованного за жалобы на форму

Мужчина объяснил свое недовольство «поспешными выводами» и призвал «понять и простить» его. Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчины, представившись мобилизованными и добровольцами, пожаловались на плохое обучение и форму

Мобилизованный военнослужащий с позывным «Яндекс» дважды попросил прощения за жалобы на предоставленную форму и отсутствие обещанных выплат, видеозапись с извинениями опубликовало в официальном телеграм-канале управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Мобилизованный пояснил, что проблемы были вызваны недопониманием командования с его стороны: «Недопонял где-то, где-то мы стояли в очереди на какое-то вещевое довольствие». Предоставленная новая форма получена в полном объеме, военным выделили также каску и оружие.

«Поспешные выводы сделал — прошу меня простить и понять, так как ситуация сложная и все мы очень сильно переживаем и хотим вернуться домой. Командованию спасибо за проявленное ко мне неравнодушие, и еще раз прошу меня простить за то, что поспешные выводы были сделаны», — рассказал военнослужащий.

РБК обратился за комментарием в департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике.

Группа алтайских мобилизованных ранее записала видео с жалобами, которое опубликовал 19 ноября телеграм-канал Readovka. На кадрах показаны шестеро мужчин, четверо из них со скрытыми лицами, в том числе единственный говоривший, с позывным «Яндекс» (в новой видеозаписи он не скрывает лицо).

Тогда мужчина рассказал, что часть из них мобилизованные, часть — добровольцы. Он также отметил, что все находятся на обучении третью неделю, однако до сих пор прошли лишь наложение жгута; обучение тактике ведется добровольно, без автоматов, сборка-разборка оружия не производилась; а кроме того, половина мобилизованных так и не получили обещанную губернатором выплату. Наконец, выданная форма пригодна только для того, чтобы «под танками в грязи копаться», добавил мужчина.

На следующий день, 20 ноября, власти Алтайского края заверили, что все мобилизованные и добровольцы получили обещанные выплаты. В минсоцзащиты региона попросили предоставить информацию о тех, кто до сих пор их не получил. Правительство края пообещало направить представителей в Оренбургскую область, где сейчас находятся мобилизованные.