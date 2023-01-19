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Россию не позвали на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Россию не позвали на Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за «попрания права»
В Мюнхене решили не приглашать «поправших международное право». В российском МИДе ранее предупреждали, что в любом случае не направили бы делегацию из-за пропажи интереса и утраты инклюзивности в организации
Кристоф Хойсген
Кристоф Хойсген (Фото: Getty Images)

Чиновники российского правительства не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году, заявил ее председатель Кристоф Хойсген в интервью Reuters. В этом году конференция пройдет 17-19 февраля.

«Мы не хотим давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право», — пояснил он.

Reuters отмечает, что конференцию называют «Давосом для обороны», по аналогии с форумом в швейцарском городе Давос, в котором проходят ежегодные экономические форумы.

В прошлом году Россия не направила своих представителей на Мюнхенскую конференцию, в МИДе объяснили это «различными причинами». Министерство сочло также, что конференция в последние годы стала «трансатлантическим форумом, утрачивая инклюзивность, объективность». Даже если Россия получит приглашение для встречи в 2023 году, Москва не направит делегацию, предупреждали в ведомстве в конце прошлого года из-за «пропажи интереса».

В середине прошлого года Хойсген назвал клоуном зампреда российского Совбеза Дмитрий Медведева. Тот говорил, что конференция в Мюнхене деградировала, а «теперь они боятся приглашать представителей России, чтобы не слушать правду».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Мюнхенская конференция по безопасности Германия Давос
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