Помпео после санкций против «Фортуны» пригрозил «дополнительными шагами»

Вашингтон в ближайшее время рассмотрит возможность дальнейших действий в рамках санкционного закона. Ограничения по «Северному потоку-2» США вновь объяснили защитой энергобезопасности Европы

Майк Помпео (Фото: Andrew Harnik / Reuters)

США в ближайшем будущем рассмотрят возможность дополнительных шагов в рамках закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео после объявления о санкциях в отношении России, его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.

«Соединенные Штаты рассмотрят дальнейшие действия в ближайшем будущем в рамках CAATSA и Закона о защите европейской энергетической безопасности (PEESA) с поправками», — сказал Помпео.

Ранее во вторник Вашингтон ввел санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна», который должен был достроить «Северный поток-2», а также против владельца корабля компании «КВТ-Рус».

Госсекретарь подчеркнул, что завершение газопровода лишит Украину «жизненно важных доходов и сделает ее доступной для дальнейших агрессивных действий России». Кроме того, Помпео заявил, что «Северный поток-2» позволит Москве оказывать давление на Западную Европу.