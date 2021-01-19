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Политика ,  
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Помпео после санкций против «Фортуны» пригрозил «дополнительными шагами»

Вашингтон в ближайшее время рассмотрит возможность дальнейших действий в рамках санкционного закона. Ограничения по «Северному потоку-2» США вновь объяснили защитой энергобезопасности Европы
Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Andrew Harnik / Reuters)

США в ближайшем будущем рассмотрят возможность дополнительных шагов в рамках закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео после объявления о санкциях в отношении России, его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.

«Соединенные Штаты рассмотрят дальнейшие действия в ближайшем будущем в рамках CAATSA и Закона о защите европейской энергетической безопасности (PEESA) с поправками», — сказал Помпео.

Ранее во вторник Вашингтон ввел санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна», который должен был достроить «Северный поток-2», а также против владельца корабля компании «КВТ-Рус».

США наложили санкции на баржу «Фортуна» и супертанкер «Максим Горький»
Политика
<p>Баржа &laquo;Фортуна&raquo;</p>

Госсекретарь подчеркнул, что завершение газопровода лишит Украину «жизненно важных доходов и сделает ее доступной для дальнейших агрессивных действий России». Кроме того, Помпео заявил, что «Северный поток-2» позволит Москве оказывать давление на Западную Европу.

«Сегодняшнее сообщение демонстрирует, что Соединенные Штаты не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и подстрекать этот инструмент российского принуждения», — подчеркнул Помпео.

Завтра, 20 января, состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена, власть в стране перейдет к его команде. Вместе с президентом Дональдом Трампом свой пост госсекретаря покинет и Помпео.

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Ранее во вторник американский Минфин внес в санкционный лист в рамках CAATSA баржу «Фортуна», а также супертанкер «Максим Горький».

Под санкции также попали владелец «Фортуны» московская компания «КВТ Рус» и зарегистрированное в Краснодарском крае ООО «Рустанкер», владеющее судами «Нострас» и «Сиерра».

Накануне американские власти уведомили Берлин, что намерены ввести санкции против «Фортуны» и его владельца. Баржа должна была укладывать трубы последнего недостроенного участка газопровода в территориальных водах Дании.

В Министерстве экономики и энергетики Германии заявили, что сожалеют о планах Вашингтона наложить новые ограничения по «Северному потоку-2».

Автор
Михаил Котляр
США Россия санкции Майк Помпео
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