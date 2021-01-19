В Берлине заявили о сожалении из-за планов санкций США по Nord Stream 2

Власти Германии с сожалением отреагировали на планы Вашингтона ввести санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на пресс-секретаря Министерства экономики и энергетики Германии.

«Мы с сожалением приняли это к сведению», — сообщили в ведомстве.

В свою очередь, в посольстве США в Берлине агентству заявили, что «по-прежнему полны решимости предпринять все необходимые и соразмерные шаги для остановки «Северного потока — 2».

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Вашингтон уведомил Берлин о вводе санкций против трубоукладочной баржи «Фортуна». Издание писало, что санкции должны вступить в силу с 19 января. Ограничения будут наложены на владельца судна, компанию «КВТ-Рус». В декабре РБК писал, что эта компания является новым собственником баржи. До этого владельцем судна в международном реестре значилось ООО «Универсальная транспортная группа», которое приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года.