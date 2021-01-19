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В Берлине заявили о сожалении из-за планов санкций США по Nord Stream 2

Власти Германии с сожалением отреагировали на планы Вашингтона ввести санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на пресс-секретаря Министерства экономики и энергетики Германии.

«Мы с сожалением приняли это к сведению», — сообщили в ведомстве.

В свою очередь, в посольстве США в Берлине агентству заявили, что «по-прежнему полны решимости предпринять все необходимые и соразмерные шаги для остановки «Северного потока — 2».

СМИ узнали о санкциях США против строящего «Северный поток-2» судна
Политика
Трубоукладочная баржа &laquo;Фортуна&raquo;

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Вашингтон уведомил Берлин о вводе санкций против трубоукладочной баржи «Фортуна». Издание писало, что санкции должны вступить в силу с 19 января. Ограничения будут наложены на владельца судна, компанию «КВТ-Рус». В декабре РБК писал, что эта компания является новым собственником баржи. До этого владельцем судна в международном реестре значилось ООО «Универсальная транспортная группа», которое приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года.

Баржа «Фортуна» прибыла в район строительства «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Германии 11 декабря. Перед судном стояла задача проложить 2,6 км трубопровода.

В конце декабря Nord Stream 2 AG (оператор строительства) сообщил о завершении работ по прокладке немецкого участка газопровода. На данный момент не завершено строительство датского участка, протяженность которого составляет 147 км, с залеганием трубы на глубине более 30 м. Кроме «Фортуны», которая не обладает допуском к глубоководным работам, строительство может вести только судно «Академик Черский».

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