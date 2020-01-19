Эрдоган заявил Путину о необходимости положить конец «поведению» Хафтара

По мнению президента Турции, фельдмаршал Хафтар ведет агрессивную политику, что мешает обеспечить мир и спокойствие в Ливии. Эрдоган предложил Путину найти политическое решение этого вопроса

Владимир Путин (слева) и Реджеп Эрдоган (справа) (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Турции Реджеп Эрдоган в рамках конференции по Ливии, которая проходит в Берлине, встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Турецкий лидер заявил, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар ведет агрессивную политику, которой необходимо положить конец. Об этом сообщает ТАСС.

«Хафтар не подписал соглашение [о перемирии на встрече в Москве], что показывает нам, что он не является сторонником мирного процесса, а стремится к военному разрешению конфликта», — отметил Эрдоган.

По его словам, для обеспечения мира и спокойствия в Ливии необходимо найти политическое решение вопроса, а для этого нужно, «чтобы агрессивному поведению Хафтара был положен конец».

В свою очередь, Путин заявил, что в рамках переговоров по Ливии в Москве удалось решить не все вопросы, поскольку одна из сторон конфликта пока не поддержала итоговое заявление о перемирии. «Действительно, не все удалось, <...> но мы не теряем надежды, что диалог будет продолжен, и мы будем стремиться искренне к тому, чтобы конфликт был разрешен», — отметил российский лидер (цитата по «РИА Новости»).