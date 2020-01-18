Эрдоган посчитал исторической ошибкой ставку на генерала Хафтара в Ливии

Турецкий президент считает, что поражение правительства в Триполи приведет к возрождению террористических группировок и новой волне миграции

Реджеп Эрдоган (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

Победа генерала Халифы Хафтара в Ливии приведет к новым проблемам в первую очередь в Европе. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье, текст которой приводит агентство Anadolu.

В этом материале Хафтар называется путчистом, который пытается совершить переворот в Ливии. По мнению Эрдогана, если Европа не окажет помощь признанному ООН правительству в Триполи, то «она изменит своим же основным ценностям — демократии и правам человека». «Судьбу ливийского народа не вправе вершить путчист, делающий ставку на войну. Это было бы исторической ошибкой», — уверен турецкий президент.

По мнению Эрдогана, свержение правительства Фаиза Сарраджа создаст условия для возобновления деятельности террористических группировок, что приведет к новым проблемам для Европы, в том числе и к новой волне миграции.

«Европа сегодня находится на распутье. Те, кто ратует за мир, должны быть смелее, сделать все возможное, чтобы прекратить насилие. Европа может рассчитывать на своего давнего друга и союзника Турцию», — заверил Эрдоган.

Статья турецкого президента была опубликована накануне международной конференции по Ливии в Берлине. После длительных переговоров, которые проходили в том числе и в Москве, в столице Германии может быть подписан документ о создании единого ливийского правительства и функционирующего президентского совета. Предполагается, что после восстановления политического процесса под эгидой миссии ООН в стране появится возможность провести выборы главы государства и депутатов парламента.

В Ливии существует два правительства: одно из них (во главе с Сарраджем) находится в Триполи, другое правительство представлено парламентом страны и базируется на востоке Ливии в Бенгази. В течение нескольких месяцев представляющий парламент страны Хафтар пытался свергнуть Сарраджа, однако штурмовать Триполи ему до сих пор не удалось.