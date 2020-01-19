Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений

Сопредседатели группы назвали одной из задач анализ поступающих через ее членов предложений в развитие «магистральных линий», обозначенных Путиным, а также создание механизма общероссийского голосования по изменениям в Конституции

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений. Об этом говорится в заявлении сопредседателей группы, поступившем в РБК.

По их словам, озвученные президентом Владимиром Путиным предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми он выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной Государственно-правовым управлением (ГПУ) президента с сопредседателями рабочей группы.

«Наша рабочая группа оперативно подключилась к юридическому оформлению данных инициатив и совместными с ГПУ усилиями в кратчайшие сроки отточила формулировки и выверила все юридические тонкости президентского законопроекта», — утверждают сопредседатели.

Они уточнили, что следующей задачей рабочей группы будет анализ и систематизация поступающих через ее членов предложений в развитие «магистральных линий», которые обозначил Путин. «Не затягивая данный процесс, мы внесем на рассмотрение Федерального собрания собственный пакет предложений от имени рабочей группы», — говорится в сообщении.