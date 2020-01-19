Министр финансов Британии пообещал компаниям процветание после Brexit

Саджид Джавид посоветовал бизнесу научиться приспосабливаться к новой реальности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото: Ben Stansall / Reuters)

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в интервью The Financial Times обратился к представителям бизнеса с призывом отказаться от продвижения идей, согласно которым королевство после Brexit должно сохранить нынешние торговые соглашения с Европейским союзом.

По его словам, после выхода Британии из ЕС никаких торговых согласований с Брюсселем не будет, а у предпринимателей уже было три года (с момента проведения референдума по Brexit в июне 2016 года) для подготовки к новым торговым отношениям.

«Не будет никакого выравнивания законодательства, Лондон не будет следовать правилам ЕС. Мы прекратим состоять в едином рынке и не будем членами Таможенного союза. Все это мы сделаем до конца этого года», — заявил Джавид, добавив, что британским компаниям необходимо в скором времени научиться приспосабливаться к новой реальности.

Тем не менее Джавид дал положительную оценку перспективам Британии за пределами ЕС: компании «будут процветать», а «мантрой» для британской экономики после Brexit будет «человеческий капитал». По данным FT, компании обеспокоены рисками, связанными с выходом Великобритании из нынешнего торгового соглашения с ЕС. Ранее крупные британские производители предупредили кабинет министров о крупных затратах и возможных сбоях в работе.