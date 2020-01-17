Британия отказалась от автоматической депортации граждан ЕС после Brexit

Согласно британским законам, проживающие в стране граждане Евросоюза должны до июня 2021 года подать заявку, чтобы остаться в ней после Brexit. Лондон уточнил, что даже в случае срыва дедлайна автоматической депортации не будет

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Великобритания не будет автоматически депортировать граждан ЕС, которые не подали заявку на право остаться в стране после Brexit, пишет Би-би-си со ссылкой на заявление Даунинг-стрит и представителя Европарламента в переговорах о Brexit Ги Верхофстадта.

Как поясняет Би-би-си, живущие в Британии граждане ЕС должны подать заявку, чтобы остаться в стране после Brexit. Всего документы подали более 2,7 млн человек, крайний срок отправки заявки — 30 июня 2021 года. 2,5 млн уже получили подтверждение права жить в Великобритании, власти страны отказали лишь шестерым «серьезным и постоянным» преступникам.

Верхофстадт сообщил телерадиокомпании, что пропустившие дедлайн граждане ЕС смогут подать заявку после того, как объяснят, почему не смогли сделать это в рамках обычных процедур. «Автоматической депортации не будет», — подчеркнул он.

В октябре британский депутат Брэндон Льюис в интервью немецкой газете Die Welt сказал, что люди, не успевшие в срок подать заявку, теоретически могут быть депортированы согласно миграционному законодательству. Об этом же со ссылкой на источники в ноябре писало агентство Reuters. Однако в январе Льюис уточнил Би-би-си, что высылка таких людей не является целью для Лондона. По словам депутата, он хотел акцентировать внимание граждан ЕС на необходимости подачи документов.