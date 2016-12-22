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Лавров назвал характерные черты американской дипломатии
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Лавров назвал характерные черты американской дипломатии
Политика, 19 янв, 21:17
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Лавров назвал характерные черты американской дипломатии
По мнению главы российского МИДа Сергея Лаврова, американскую дипломатию отличают непоследовательность и отсутствие приверженности достигнутым договоренностям. Об этом министр заявил на пресс-конференции в ООН
Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Характерными чертами американской дипломатии являются непоследовательность и отсутствие приверженности договоренностям, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН, сообщает ТАСС.

В то же время он выразил уверенность, что США со временем осознают необходимость развивать взаимодействие с Москвой.

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«Мы видим, как все беды сваливают на Россию и играют на внутриполитическом поле в эту русофобскую игру с очень негодными целями. Но я уверен, что время тех, кто все это затевает, пройдет и Соединенные Штаты осознают, что в их коренных национальных интересах развивать взаимодействие с Россией, в том числе и с точки зрения международной безопасности, о которой сегодня так много беспокоимся», — сказал Лавров.

По мнению Лаврова, без участия США ядерную сделку с Ираном будет невозможно выполнить. «Эту договоренность невозможно выполнять, если кто-то из участников самостоятельно из нее выйдет. Она развалится, договоренности не будет. Мы исходим из этого, и я думаю, все это прекрасно понимают», — сказал министр.

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«И прежде всего наши европейские коллеги, которых США, как я слышал, сейчас будут уговаривать занять позицию, сходную с той, которую занял Вашингтон. Это очень ответственный момент», — добавил он.

Лавров также заявил, что закон о реинтеграции Донбасса, принятый украинским парламентом, перечеркивает минские договоренности. «Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности, которые были единогласно одобрены Советом Безопасности ООН в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей «нормандского формата» в Минске», — сказал он. При этом министр заявил, что «и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти».

Министр также заявил, что сообщения о выводе российских войск из Африна в Сирии «были опровергнуты». Ранее турецкое агентство Anadolu со ссылкой на свои источники сообщило, что десятки российских военных вышли из курдского анклава Африна после того, как Турция объявила о начале военной операции против курдов в этом районе.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: МИД России , дипломатия , Сергей Лавров
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