МИД обвинил Вашингтон в нарушении банковской тайны российских дипломатов

МИД счел публикацию BuzzFeed о транзакциях российских дипломатов неправомерным распространением конфиденциальной информации. Получить такие данные было невозможно без санкции органов властей США, заявили в ведомстве

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Своей публикацией о расследовании властей США о транзакциях российского посольства портал BuzzFeed нарушил тайну банковской информации и разгласил персональные данные. Это «посягательство» — «дело рук официального Вашингтона», говорится в сообщении МИД России, опубликованном на его сайте.

Речь идет о публикации BuzzFeed о том, что власти США расследуют транзакции российского посольства в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы. Со ссылкой на чиновника, который знаком с материалами дела, портал сообщил, что бывший посол России в США Сергей Кисляк ​якобы получил на свой счет $120 тыс. через десять дней после выборов президента США, а пять дней после инаугурации Дональда Трампа «кто-то пытался снять $150 тыс. наличными со счета посольства». Кроме того, BuzzFeed написал об обналичивании российскими дипломатами примерно 30 чеков на $370 тыс., что делало невозможным отследить направление денежных потоков. Банкиры передали информацию об этих транзакциях американским властям, так как сочли их подозрительными, из-за того что переводы не соответствовали предыдущим опытам оплаты. Причем $370 тыс. переводились в дни референдума в Крыму в 2014 году.

В МИДе посчитали, что BuzzFeed является «информационным инструментом американских спецслужб», а в публикации разглашается «новая порция конфиденциальных сведений о транзакциях российских дипломатических учреждений в США и ряда сотрудников нашего посольства — действующих и бывших». «Очевидно, что такое не могло произойти без ведома властей этой страны», — считают в ведомстве.

«Иначе говоря, посягательство на неприкосновенность счетов посольства России и его работников, обладающих дипломатическим иммунитетом, — дело рук официального Вашингтона», — заявил МИД.

МИД также утверждает, что сотрудники BuzzFeed «признались, что при попытке запросить комментарии от наших дипломатов они использовали контактную информацию из их банковских анкет». В ведомстве не упомянули, в какой форме они сделали признание.

Публикация является «настоящим преступлением», заключающимся «в нарушении тайны банковской информации, разглашении персональных данных». Все денежные выплаты в МИДе назвали «обычными переводами зарплаты, перечислением дипломатами заработанных денег домой по окончании командировок и платежами строительным фирмам за проведенный ремонт», говорится в сообщении ведомства.