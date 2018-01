МИД обвинил США в искажении позиции Москвы по химоружию в Сирии

МИД России выступил с официальным комментарием по поводу оценки позиции Москвы по применению химического оружия в ходе войны в Сирии. Документ опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Американской делегацией в Совете Безопасности ООН 9 января был распространен неофициальный документ Assessment of the Russian Federation's Positions Regarding the Use of Chemical Weapons in Syria с оценками США российской позиции в отношении применения химического оружия и токсичных химикатов в Сирии. После его изучения вынуждены констатировать, что содержание данного материала не имеет ничего общего с действительностью и полностью искажает подходы нашей страны к расследованию таких инцидентов», — заявили в МИДе.

«Американские коллеги дошли до откровенного передергивания и подтасовки фактов», — говорится в документе.

МИД считает, что российские официальные лица никогда однозначно не утверждали, что примененный в Хан-Шейхуне зарин был доставлен из Ирака или Ливии. Вторым пунктом значится, что сирийские власти с самого начала неоднократно и настойчиво приглашали экспертов ОЗХО посетить Хан-Шейхун и авиабазу Шайрат для проведения надлежащих следственных действий.

В итоговом докладе миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по Хан-Шейхуну, на который в дальнейшей работе во многом опирался Совместный механизм расследования (СМР), прямо признается, что эта специальная миссия ОЗХО была не в состоянии в полном объеме обеспечить сохранность полученных от сирийской оппозиции проб, как того требуют предусмотренные Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО) процедуры.

Далее МИД отмечает, что эксперты МУФС в итоговом докладе сами признали, что миссия не была в состоянии обеспечить сохранности полученных от сирийской оппозиции проб.

После проведения лабораторного анализа Россия уже не подвергала никакому сомнению факт использования в этом населенном пункте зарина, однако серьезные вопросы вызывали выводы о способе его доставки и применения. В комментарии также говорится, что из девяти экспертов специальной миссии по расследованию химических инцидентов шесть представляли государства — члены НАТО и один был из государства — партнера альянса.

Кроме того, российская сторона неоднократно предоставляла аргументы, подтверждающие выводы о том, что «химический инцидент в Хан-Шейхуне мог иметь постановочный характер». В последнем пункте МИД утверждает, что сирийской армии не было смысла применять одиночные химические боеприпасы, поскольку она и так одерживала уверенные победы.

В ноябре 2017 года замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад на 22-й конференции стран — участниц ОЗХО в Гааге назвал доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) «непрофессиональным», а выступления представителей стран — участниц ОЗХО «лживыми».

Трагедия в сирийском поселке Хан-Шейхун в провинции Идлиб произошла 4 апреля 2017 года. Тогда из-за химической бомбардировки погибли не менее 80 мирных жителей. В ответ 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат, откуда предположительно взлетел сирийский Су-22 с грузом начиненных зарином боеприпасов.

Страны Запада считают, что бомбардировка проводилась правительственными ВВС. Эта версия также подтверждена последним докладом СМР, который работал в районе Хан-Шейхуна с августа. Россия, Иран и Сирия отвергают причастность правительственных войск к инциденту. В российском МИДе также называли химатаку «постановкой», а аргументы причастности сирийских ВВС к инциденту — «противоречащими законам физики».