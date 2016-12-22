Белоруссия поддержит перенос переговоров из Минска «хоть в Антарктиду»

Переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе можно перенести куда угодно, «если будет уверенность в их успехе», считает глава белорусского МИДа Владимир Макей. «Можно перенести хоть в Антарктиду», — сказал он журналистам

Владимир Макей (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Белоруссия «в отличие от других» за лаврами миротворца «не гонится», но «кровно заинтересована» в мирном разрешении конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает агентство БелТА. Так глава внешнеполитического ведомства Белоруссии ответил на вопрос журналистов о возможном переносе переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска.

«Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы «сторонние», но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития», — заявил Макей.

Он также подчеркнул, что «не Беларусь напрашивалась» предоставить площадку для переговоров лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция), а ее члены сами обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой «принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта».

«Мы не участники переговоров», — подчеркнул глава белорусского МИДа.

Он также напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «неоднократно предлагал различные варианты урегулирования этого кризиса», в том числе предлагал помощь белорусских миротворцев для охраны и украинско-российской границы, и линии соприкосновения.

РБК направил запрос в пресс-службу президента Белоруссии Александра Лукашенко и посольство Белоруссии в Москве.

Перенести переговоры об урегулировании кризиса на Украине из Минска, где они проходят, в другое место предложил президент США Дональд Трамп. США не входят в число стран, которые принимают участие в заседаниях «нормандской четверки». О предложении Трампа перенести место переговоров рассказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2». Он [Дональд Трамп] говорит: «Давай в другом месте [проведем]». «Я говорю: давайте», — сказал Назарбаев. Он ​также рассказал, что изначально в качестве места переговоров по Донбассу стороны рассматривали Казахстан.

В Москве в ответ на эту идею заявили, что приверженность ранее достигнутым договоренностям важнее места проведения переговоров. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, значение имеет идея «безальтернативности минских договоренностей», приверженность сторон разрешению конфликта в нормандском формате и понимание того, «что все, что происходит, является внутренним конфликтом, и сторонами конфликта являются не кто иной, как Киев и непризнанные республики».