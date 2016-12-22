Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,94 56,35 EUR Нал. 69,79 69,09 USD Бирж. 56,58 +0,05 EUR Бирж. 69,41 +0,28 USD ЦБ. 56,59 -0,17 EUR ЦБ. 69,40 +0,14 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 11749,98 +469,96 MOEX 2288,09 -0,41% RTS 1274,09 -0,41% Brent 68,92 -0,32% DJIA 26017,81 -0,37% Nasdaq 7296,05 -0,03% FTSE 7717,77 +0,22%
Назарбаев сообщил об идее Трампа перенести встречи по Донбассу из Минска
Лента новостей
Рашкин потребовал проверить посвященные «Колумбайну» группы «ВКонтакте» 14:01, Общество Тест: как составить психологический портрет своего клиента 13:47, РБК и МегаФон Министр обороны Турции заявил о начале операции против курдов 13:45, Политика При падении крана в Кирове погиб человек 13:39, Общество СМИ узнали о планах Трампа ускорить перенос посольства в Иерусалим 13:38, Политика В США суд признал американца виновным в убийстве школьника из России 13:37, Общество Сотрудницы ООН рассказали о домогательствах в организации 13:31, Общество Силовики рассказали о травмах раненых при нападении на школу в Улан-Удэ 13:28, Общество «Ему нужно держать рот на замке»: жители Нью-Йорка о годе Трампа у власти 13:21, Фотогалерея  НПФ «Сафмар» вышел из капитала Промсвязьбанка 13:21, Бизнес В КНДР встречу в Ванкувере сочли попыткой разжечь войну 13:18, Политика Квинси Промес попал в сферу интересов «Саутгемптона» 13:18, Спорт Верховный суд Японии поставил точку в деле «Аум Синрикё» 13:16, Общество В Волгограде задержаны трое участников перестрелки 13:09, Общество Топор и «коктейль Молотова»: что известно о нападении на школу в Бурятии 13:08, Общество Глава МЧС вслед за Путиным окунулся в прорубь на Крещение 13:07, Общество В Госдуме рассказали о предложениях по борьбе с нападениями в школах 13:01, Общество «Транснефть» назвала дату ликвидации аварии на нефтепроводе под Саратовом 13:00, Общество Полиция обыскала офис грозненского «Мемориала» 13:00, Общество В России назвали самые популярные в 2017 году электромобили 12:58, Авто Третьего не будет: почему Россия не выйдет из «Минска-2» 12:56, Мнение Охота на покупателя: как не потерять клиента на пути до продажи 12:53, РБК и МегаФон Госдума одобрила списание долга Киргизии перед Россией на $240 млн 12:47, Политика СМИ сообщили подробности об отдыхе Порошенко на Мальдивах 12:42, Общество Появилось видео задержания напавшего на школу в Бурятии подростка 12:41, Общество «Движение вверх» первым среди российских фильмов заработал 2 млрд руб. 12:31, Технологии и медиа Госдума приняла закон о «звездах» для гостиниц 12:28, Общество
Назарбаев сообщил об идее Трампа перенести встречи по Донбассу из Минска
Украинский кризис, 09:59
0
Назарбаев сообщил об идее Трампа перенести встречи по Донбассу из Минска
Президент Казахстана заявил, что его американский коллега хотел бы перенести минские переговоры по урегулированию в Донбассе в какое-нибудь другое место из-за того, что процесс в этом формате «застопорился»
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Американский лидер Дональд Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в другое место. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совбеза ООН, которое накануне состоялось в Нью-Йорке, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает «Интерфакс».

«Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2». Он (Дональд Трамп. — РБК) говорит: «Давай в другом месте [проведем]». «Я говорю: «Давайте», — сказал Назарбаев.

По его словам, первоначально переговоры по Донбассу должны были проходить в Казахстане. «Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать», — заявил президент.

Он также заверил, что, по его мнению, минские договоренности не приводят к результату и «зашли в тупик», а у сторон, которые сидят за столом переговоров, нет взаимопонимания.

По словам Назарбаева, «сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс», чтобы они «определили границу». «Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию», — добавил он.

«Похороны» Минска: как закон о реинтеграции Донбасса повлияет на конфликт
Политика

Верховная рада Украины 18 января приняла во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. Украинские законодатели признали этим документом, что Россия оккупировала территорию Донецкой и Луганской областей. Сама Москва названа государством-агрессором. Киев возложил на Россию ответственность за материальный ущерб украинскому государству, а также за моральный и материальный ущерб людям, которые проживают на территории самопровозглашенных республик, которые Киев не признает. Согласно законопроекту, Украина получает право применять все необходимые средства и силы для противодействия России.

Президент Петр Порошенко приветствовал принятие закона и подчеркнул, что в принятом парламентом документе содержится «ключевой сигнал» о том, что Украина будет стремиться к реинтеграции политико-дипломатическим путем.

Глава ДНР Александр Захарченко, комментируя принятие закона, заявил, что законодательная инициатива нарушает минские договоренности. По его мнению, это позволит «развязать руки украинской военщине» и ввести военное положение. «Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу», — заключил лидер самопровозглашенной республики.

МИД назвал закон о реинтеграции Донбасса «подготовкой к войне»
Политика

Москва уже назвала принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса «подготовкой к войне».

«Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», — говорится в сообщении российского МИДа.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Казахстан , Нурсултан Назарбаев , Дональд Трамп , минские переговоры
Главное
Опорный банк для оборонки возглавит Петр Фрадков Финансы
Материалы по теме
«Похороны» Минска: как закон о реинтеграции Донбасса повлияет на конфликт Политика
МИД назвал закон о реинтеграции Донбасса «подготовкой к войне» Политика
Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.