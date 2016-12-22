Назарбаев сообщил об идее Трампа перенести встречи по Донбассу из Минска

Президент Казахстана заявил, что его американский коллега хотел бы перенести минские переговоры по урегулированию в Донбассе в какое-нибудь другое место из-за того, что процесс в этом формате «застопорился»

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Американский лидер Дональд Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в другое место. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совбеза ООН, которое накануне состоялось в Нью-Йорке, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает «Интерфакс».

«Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2». Он (Дональд Трамп. — РБК) говорит: «Давай в другом месте [проведем]». «Я говорю: «Давайте», — сказал Назарбаев.

По его словам, первоначально переговоры по Донбассу должны были проходить в Казахстане. «Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать», — заявил президент.

Он также заверил, что, по его мнению, минские договоренности не приводят к результату и «зашли в тупик», а у сторон, которые сидят за столом переговоров, нет взаимопонимания.

По словам Назарбаева, «сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс», чтобы они «определили границу». «Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию», — добавил он.

Верховная рада Украины 18 января приняла во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. Украинские законодатели признали этим документом, что Россия оккупировала территорию Донецкой и Луганской областей. Сама Москва названа государством-агрессором. Киев возложил на Россию ответственность за материальный ущерб украинскому государству, а также за моральный и материальный ущерб людям, которые проживают на территории самопровозглашенных республик, которые Киев не признает. Согласно законопроекту, Украина получает право применять все необходимые средства и силы для противодействия России.

Президент Петр Порошенко приветствовал принятие закона и подчеркнул, что в принятом парламентом документе содержится «ключевой сигнал» о том, что Украина будет стремиться к реинтеграции политико-дипломатическим путем.

Глава ДНР Александр Захарченко, комментируя принятие закона, заявил, что законодательная инициатива нарушает минские договоренности. По его мнению, это позволит «развязать руки украинской военщине» и ввести военное положение. «Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу», — заключил лидер самопровозглашенной республики.

Москва уже назвала принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса «подготовкой к войне».

«Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», — говорится в сообщении российского МИДа.