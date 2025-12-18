Шерпа рассказала о подготовке в США к визиту Путина на саммит G20
США готовятся к возможному визиту российского президента Владимира Путина в Майами на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в декабре 2026 года. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
«[Страна-председатель] готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», — сказала дипломат.
В начале недели в Вашингтоне прошла первая встреча представителей стран «Большой двадцатки» после перехода председательства в объединении к США.
РБК направил официальный запрос в МИД России.
Лукаш в сентябре говорила, что участие Путина в саммите зависит от развития отношения Москвы и Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп в сентябре сказал, что ему «нужно будет какое-то время обдумать» вопрос об участии России в саммите G20 в Майами. Позже он заявил, что будет рад присутствию на мероприятии Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Пекин до этого выступал против проведения саммита в США.
Встреча лидеров стран «Группы двадцати» запланирована на 14-15 декабря 2026 года. Она пройдет на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса в городе Дорал близ Майами, сообщал CBS со ссылкой на Белый дом.
В этом году саммит G20 проходил в Йоханнесбурге. Путин, Трамп и Си не приняли в нем участие. Главой российской делегации был замглавы администрации президента Максим Орешкин. Трамп заявил, что ЮАР не получит приглашения на следующую встречу. Американский президент критикует южноафриканские власти из-за нарушения прав африканеров (белое население ЮАР, потомки европейских колонистов). Президент ЮАР Сирил Рамафоса отвергал обвинения в геноциде белого населения.
Материал дополняется.
