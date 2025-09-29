Шерпа оценила возможность участия Путина в саммите G20 в США
Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в США в 2026 году будет зависеть от развития отношений Москвы и Вашингтона, заявила «РИА Новости» шерпа России при организации Светлана Лукаш.
«Это будет зависеть от развития событий и наших взаимоотношений в том числе с США», — сказала она на полях Генассамблеи ООН.
Лукаш отметила, что окончательное решение об участии в саммите остается за Путиным.
«Группа двадцати» (G20) — это неформальный международный форум, объединяющий крупнейшие экономики мира. Он был создан в 1999 году на уровне министров финансов и глав центральных банков, а с 2008 года действует как платформа встреч лидеров государств.
В состав G20 входят 19 государств: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония. Кроме того, в форуме участвуют два региональных объединения — Европейский союз и с 2023 года Африканский союз.
Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами. В начале сентября президент США Дональд Трамп заявил, что «был бы рад» присутствию на саммите Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Ранее Лукаш рассказала, что Путин примет участие в саммите G20, который пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге (Южная Африка). Она отметила, что вопрос представительства России пока решается. Также пока не определен формат участия Путина. Российский президент получил официальное приглашение на саммит в июне.
В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал формат G20 более привлекательным для России, чем возвращение в состав «Большой восьмерки». По его словам, центр экономического развития в мире сместился в другую строну и страны, не участвующие в G7, уже являются законодателями экономических процессов.
В 2024 году саммит G20 проходил 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Российскую делегацию на нем возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов