 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Шерпа оценила возможность участия Путина в саммите G20 в США

Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в США в 2026 году будет зависеть от развития отношений Москвы и Вашингтона, заявила «РИА Новости» шерпа России при организации Светлана Лукаш.

«Это будет зависеть от развития событий и наших взаимоотношений в том числе с США», — сказала она на полях Генассамблеи ООН.

Лукаш отметила, что окончательное решение об участии в саммите остается за Путиным.

«Группа двадцати» (G20) — это неформальный международный форум, объединяющий крупнейшие экономики мира. Он был создан в 1999 году на уровне министров финансов и глав центральных банков, а с 2008 года действует как платформа встреч лидеров государств.

В состав G20 входят 19 государств: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония. Кроме того, в форуме участвуют два региональных объединения — Европейский союз и с 2023 года Африканский союз.

Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами. В начале сентября президент США Дональд Трамп заявил, что «был бы рад» присутствию на саммите Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее Лукаш рассказала, что Путин примет участие в саммите G20, который пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге (Южная Африка). Она отметила, что вопрос представительства России пока решается. Также пока не определен формат участия Путина. Российский президент получил официальное приглашение на саммит в июне.

Трамп оценил встречу с Путиным спустя месяц после саммита на Аляске
Политика
Дональд Трамп и&nbsp;Владимир Путин

В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал формат G20 более привлекательным для России, чем возвращение в состав «Большой восьмерки». По его словам, центр экономического развития в мире сместился в другую строну и страны, не участвующие в G7, уже являются законодателями экономических процессов.

В 2024 году саммит G20 проходил 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Российскую делегацию на нем возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
G20 саммит G20 Владимир Путин Россия США
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Кремле анонсировали «крупное выступление» Путина
Политика
Кремль раскрыл, когда ожидает ответ США на предложение Путина по ДСНВ
Политика
Генсек РФС предложил позвать на ЧМ-2026 Путина вместе со сборной России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск Политика, 06:33
Песков ответил на угрозы сбивать российские объекты в небе Политика, 06:24
Пограничная служба США задержала несколько человек в Чикаго Политика, 06:06
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского Политика, 06:00
Шерпа оценила возможность участия Путина в саммите G20 в США Политика, 05:33
В аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты Политика, 05:18
Песков назвал отравление алкоголем в Ленобласти «из ряда вон выходящим» Общество, 05:07
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Партия Санду увеличила отрыв от конкурентов на молдавских выборах Политика, 04:51
В работе терминалов саморегистрации в аэропортах Канады произошел сбой Общество, 04:39
Песков заявил об отсутствии сигналов из Киева о продолжении переговоров Политика, 04:14
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах Политика, 03:54
В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника Политика, 03:46
Reuters узнал о планах ужесточить правила для мигрантов в Великобритании Политика, 03:34