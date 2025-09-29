Шерпа оценила возможность участия Путина в саммите G20 в США

Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в США в 2026 году будет зависеть от развития отношений Москвы и Вашингтона, заявила «РИА Новости» шерпа России при организации Светлана Лукаш.

«Это будет зависеть от развития событий и наших взаимоотношений в том числе с США», — сказала она на полях Генассамблеи ООН.

Лукаш отметила, что окончательное решение об участии в саммите остается за Путиным.

«Группа двадцати» (G20) — это неформальный международный форум, объединяющий крупнейшие экономики мира. Он был создан в 1999 году на уровне министров финансов и глав центральных банков, а с 2008 года действует как платформа встреч лидеров государств. В состав G20 входят 19 государств: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония. Кроме того, в форуме участвуют два региональных объединения — Европейский союз и с 2023 года Африканский союз.

Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами. В начале сентября президент США Дональд Трамп заявил, что «был бы рад» присутствию на саммите Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.



Ранее Лукаш рассказала, что Путин примет участие в саммите G20, который пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге (Южная Африка). Она отметила, что вопрос представительства России пока решается. Также пока не определен формат участия Путина. Российский президент получил официальное приглашение на саммит в июне.

В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал формат G20 более привлекательным для России, чем возвращение в состав «Большой восьмерки». По его словам, центр экономического развития в мире сместился в другую строну и страны, не участвующие в G7, уже являются законодателями экономических процессов.

В 2024 году саммит G20 проходил 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Российскую делегацию на нем возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.