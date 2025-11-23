Как Трамп, Си и Путин лично не ездили на саммиты G20. Видео

Video

В 2025 году саммит G20 впервые пройдет без участия лидеров крупнейших стран — России, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Свой отказ поехать на саммит Трамп объяснил тем, что в ЮАР «очень плохая политика». Главой российской делегации станет заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. От участия в саммите следом отказался и Си Цзиньпин. Но это не первые случаи отказа лидеров приезжать.

В 2020 году саммит G20 прошел в режиме видеоконференции — все лидеры не поехали и выступали удаленно из-за пандемии COVID-19. В 2021 году Владимир Путин и Си Цзиньпин также не стали приезжать из-за пандемии. В 2022 году российский лидер не поехал на саммит, это было связано с «с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации», говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В 2025 году на саммите в ЮАР могли бы оказаться одновременно Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Для Трампа этот саммит стал бы первым во время его второго срока. Во время его первого срока, на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году, прошла его первая личная встреча с Путиным. Начиная с 2019 года Трамп критикует саммиты G20 — во время выступления в Осаке он раскритиковал политику по ограничению выбросов производств, которая, по мнению президента США, негативно отражается на американской промышленности.

На какие саммиты G20 еще не ездили лидеры — в видео РБК.