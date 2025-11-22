Орешкин прибыл на саммит G20 в Йоханнесбурге

Максим Орешкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Замруководителя администрации президента Максим Орешкин, возглавляющий российскую делегацию на саммите G20 в Южно-Африканской Республике (ЮАР), прибыл в Йоханессбург на площадку мероприятия, передает корреспондент «РИА Новости».

Он уже кратко пообщался с с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле на площадке мероприятия.

Саммит лидеров стран G20 проходит с 22 по 23 ноября в выставочном центре на юге Иоханессбурга.

«Большая двадцатка» («Группа двадцати», англ. The Group of Twenty, G20) — неформальный форум ведущих экономик мира, созданный в 1999 году. Является одной из главных площадок для обсуждения макроэкономической политики, финансового регулирования и других экономических вопросов. G20 объединяет 19 государств, а также Африканский и Европейский союзы.

Ранее в Кремле сообщали, что президент Владимир Путин примет участие в мероприятии «так или иначе», однако в итоге он поручил представлять Россию на G20 Орешкину.

Как пишет Bloomberg, европейские страны намерены провести 22 ноября на полях саммита экстренное совещание для обсуждения мирной инициативы США по Украине.

Согласно Axios и Financial Times, американский план включает 28 пунктов и содержит условия об отказе Украины от Донбасса, сокращении армии и отказе от вступления в НАТО. При этом Киеву могут предложить гарантии безопасности, аналогичные ст. 5 НАТО, сроком на десять лет с возможностью продления.

NBC сообщал, что документ получил одобрение Дональда Трампа, но официальная версия пока не опубликована. В МИДе заявляли, что Россия официально план от США не получала.