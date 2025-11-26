 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп отказал ЮАР в приглашении на саммит G20 и субсидиях

Трамп заявил, что ЮАР не получит приглашения на саммит G20, который в следующем году пройдет в Майами, а также приказал прекратить все выплаты Претории. Он обвинил ЮАР в отказе передать представителю США председательство в G20

США прекращают выплаты и субсидии Южно-Африканской республике, страну также не пригласят на саммит G20, который в следующем году проходит в Майами, штат Флорида, заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он объяснил свой отказ посетить саммит «Большой двадцатки», который в этом году проходил в ЮАР тем, что власти страны не признают нарушения прав африканеров (белое население ЮАР, потомки европейских колонистов). «Если говорить более откровенно, они убивают белых людей и позволяют произвольно забирать у них их фермы», — написал Трамп.

Кроме того, он утверждает, что на заключительной церемонии Претория отказалась передать полномочия председателя G20 представителю американского посольства.

«Южная Африка продемонстрировала всему миру, что не является страной, достойной членства где-либо, и мы немедленно прекращаем все выплаты и субсидии им», — подчеркнул Трамп.

Трамп обвинил ЮАР в «коммунистической тирании»
Политика
Фото:Alexander Tamargo / Getty Images

Трамп критикует власти ЮАР с начала своего второго президентского срока. В феврале он приказал прекратить всю помощь Претории из-за нарушения прав африканеров. Это связано с новым законом в ЮАР, который позволяет изымать землю в случаях, если она не используется или если ее перераспределение отвечает общественным интересам.

В ЮАР говорили, что норма направлена на «исправление ошибок», совершенных в стране во время апартеида, когда у чернокожих отбирали землю и насильно переселяли их в определенные районы проживания.

В мае во время визита президента Южной Африки Сирила Рамафосы в Вашингтон, Трамп обвинил власти ЮАР «геноциде» белого населения; Рамафоса эти обвинения отверг, указав на то, что при геноциде в его делегации не было бы белых министров.

Затем президент США отказался ехать на саммит G20, который проходил 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Шерпа России в «Группе двадцати» Светлана Лукаш рассказала, что на саммите не присутствовали даже представители американского посольства в ЮАР.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп ЮАР Большая двадцатка G20
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
