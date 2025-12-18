 Перейти к основному контенту
Политика
0

Военный суд приговорил белоруса к 22 годам за подрыв двух поездов на БАМе

Военный суд дал белорусу Еремееву 22 года за подрыв двух поездов на БАМе
Еремеева признали виновным в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали в 2023-м. Размер ущерба оценили в 102 млн руб. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, из них первые пять лет в тюрьме
Сергей&nbsp;Еремеев
Сергей Еремеев (Фото: Алексей Петров / ТАСС)

Второй Восточный окружной военный суд приговорил гражданина Белоруссии Сергея Еремеева к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в подрыве двух грузовых поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии в ноябре 2023 года, сообщила Генпрокуратура.

54-летнего Еремеева признали виновным по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (теракт), ст. 205.3 УК (обучение для террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 УК (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконные хранение взрывных устройств) и ч. 3 ст. 226.1 УК (незаконное перемещение взрывных устройств через государственную границу).

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, из них первые пять лет в тюрьме. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 1 млн руб. У Еремеева также конфисковали около 700 тыс. руб., которые, по версии обвинения, он получил после преступления, автомобиль и другое имущество.

Белоруса арестовали за теракт в самом длинном тоннеле БАМа
Политика
Сергей Еремеев

Взрыв в 15-километровом Северо-Муйском тоннеле БАМа в Бурятии произошел ночью 29 ноября 2023 года. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура тогда сообщила, что загорелся вагон грузового поезда. Тоннель закрыли. В РЖД заявили, что движение поездов не прерывалось и происходило с «незначительным увеличением времени в пути». Спустя день, 30 ноября, прогремел еще один взрыв на перегоне Перевал — Горячий Ключ Восточно-Сибирской железной дороги — обход Северо-Муйского тоннеля.

О задержании причастного к подрывам ФСБ сообщила 7 декабря 2023 года. Тогда в спецслужбе уточнили, что в Северо-Муйском тоннеле и обходном пути БАМа сработали взрывные устройства, это и стало причиной возгорания цистерн с горюче-смазочными материалами. Имя фигуранта в ФСБ тогда не раскрыли, но рассказали, что он является гражданином Белоруссии 1971 года рождения.

В материалах суда говорится, что в террористическое сообщество Еремеев вступил за месяц до подрыва — в октябре 2023 года. Самодельные взрывные устройства с пультами дистанционного управления он забрал из тайника, который находился в Белоруссии, а после хранил их у себя в гараже. Через российскую границу взрывчатку он провез на собственном автомобиле, прибыв в Бурятию в ноябре 2023 года.

Пульты управления, по данным Генпрокуратуры, Еремеев установил перед въездом в Северо-Муйский тоннель, а взрывные устройства заложил на вагонах-цистернах двух грузовых поездов на близлежащих станциях. Оставшиеся после подрыва взрывные устройства он спрятал в лесном массиве, где позднее их обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Согласно материалам Генпрокуратуры, сумма причиненного в результате взрывов ущерба превысила 102 млн руб. «Заявленные потерпевшими иски о возмещении причиненного ущерба удовлетворены в полном объеме», — заявило надзорное ведомство.

