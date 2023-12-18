ЕС ввел санкции против сына Медведева и Росфинмониторинга

Илья Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Евросоюз ввел санкции против сына председателя «Единой России» Дмитрия Медведева Ильи, следует из опубликованного санкционного списка.

«Он координировал проект «Я русский», целью которого является предоставление российских государственных услуг жителям этих регионов (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. — РБК)», — сказано в обосновании введения ограничений.

Под новые санкции также попали:

Олег Хорохордин — глава республики Алтай;

Радий Хабиров — глава Башкирии;

Виктор Чиханчин — глава Росфинмониторинга;

Борис Обносов — глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение»;

Александр Потапов — гендиректор Уралвагонзавода;

Илья Курилов — глава Императорского Тульского оружейного завода;

Анатолий Каразий — глава ЧВК «Редут»;

Николай Булаев — заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК);

Андрей Шутов, Людмила Маркина, Павел Андреев, Александр Курдюмов, Константин Мазуревский, Евгений Шевченко, Борис Эбзеев, Евгений Колюшин и другие члены ЦИК;

Алексей Шапошников — председатель Мосгордумы;

Виктор Афзалов — главнокомандующий Воздушно-космическими силами;

Мкртич Окроян — генеральный конструктор авиамоторного научно-технического комплекса «Союз»;

Анна Цивилева — жена губернатора Кузбасса Сергея Цивилева;

Иван Зима — глава «Крымтелеком» и оператора цифровых услуг в Крыму «Миранда-медиа»;

Серафим Иванов — глава регионального штаба Юнармии в Херсонской области и др.

Также ЕС расширил санкции против юридических лиц:

Росфинмониторинг;

ЧВК «Редут»;

Всероссийское общество «Знание»;

телеканалы «Царьград» и «Спас» и др.

Новые персональные санкции вошли в 12 пакет ограничений ЕС против России. Он включает в себя ограничения на импорт непромышленных алмазов, произведенных или обработанных в России.

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