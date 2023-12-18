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Президента Египта переизбрали на новый срок
Президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси переизбрали на новый срок
Абдель Фаттах ас-Сиси
Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси был переизбран на новый срок, пишет Ahram.
Глава Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави объявил окончательные итоги президентских выборов в стране, ас-Сиси одержал победу с результатом 89,6%. Явка составила 66,8%.
Выборы проходили 10, 11 и 12 декабря. Всего на пост президента претендовали четыре человека.
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