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Президента Египта переизбрали на новый срок

Президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси переизбрали на новый срок
Абдель Фаттах ас-Сиси
Абдель Фаттах ас-Сиси (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси был переизбран на новый срок, пишет Ahram.

Глава Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави объявил окончательные итоги президентских выборов в стране, ас-Сиси одержал победу с результатом 89,6%. Явка составила 66,8%.

Выборы проходили 10, 11 и 12 декабря. Всего на пост президента претендовали четыре человека.

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