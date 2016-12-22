Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Бизнес-решения
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,68 56,90 EUR Нал. 71,18 70,13 USD Бирж. 57,12 -0,14 EUR Бирж. 70,41 -0,06 USD ЦБ. 57,26 -0,50 EUR ЦБ. 70,56 -0,53 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 6670,00 -757,10 MOEX 2270,98 -0,16% RTS 1249,41 +0,19% Brent 69,35 +0,51% DJIA 24103,11 +1,07% Nasdaq 7063,45 +1,64% FTSE 7056,61 +0,17%
Как лидер Египта обеспечил себе победу на выборах
Лента новостей
В столкновениях на границе сектора Газа погибли 12 палестинцев 20:37, Общество Полиция Британии устроила досмотр прибывшего в Лондон самолета из Москвы 20:30, Политика Похороны Сергея Мавроди пройдут в закрытом режиме 20:28, Общество Суд заочно арестовал бывшего президента Балтийского банка 20:16, Общество SpaceX запустила ракету с десятью спутниками 20:04, Технологии и медиа Скворцова заявила о планах «выбраковывать» врачей за непрофессионализм 20:02, Общество Порошенко за год увеличил доход на 4 млн гривен 19:56, Политика В посольстве России не раскрыли число высылаемых британских дипломатов 19:46, Политика Как лидер Египта обеспечил себе победу на выборах 19:42, Политика Успенский пригрозил создателям продолжения «Простоквашино» судом 19:35, Общество Центробанк определился с банком «плохих долгов» 19:29, Финансы Ярославский омбудсмен рассказал о просьбе экс-мэра Урлашова о помиловании 19:20, Общество США перебросили в Афганистан тысячу военнослужащих 19:17, Политика Тест: какие технологии в медиа будут работать в 2018 году 19:15, РБК и Билайн В Кемерово загорелся многоквартирный дом 19:08, Общество Москва объявит конкурс на поставку лекарств на 48 млрд руб. 19:07, Общество Суд в Австрии отказал в отмене выдачи России обвиняемого в 60 убийствах 19:01, Общество Минобороны предложило поправки для борьбы с коррупцией в воинских частях 18:59, Политика Артистку Наталью Попович похоронят на Ваганьковском кладбище 18:48, Общество Одежда будущего: как современные технологии меняют моду 18:45, Спецпроект РБК PINK Родственница из России решила навестить пришедшую в себя Юлию Скрипаль 18:42, Общество WSJ узнала о планах NYSE купить последнюю региональную фондовую биржу США 18:38, Бизнес «Дина» выставила на матч чемпионата России всего трех игроков 18:36, Спорт Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из России 18:33, Политика «Свернуть за угол»: Нью-Йорк глазами Леона Левинстайна 18:28, Стиль Умерла народная артистка России Наталья Попович 18:14, Общество Росгвардия рассказала о судьбе охранявших «Зимнюю вишню» ЧОПов 18:14, Общество Apple позволила пользователям отключать функцию замедления iPhone 18:11, Технологии и медиа
Как лидер Египта обеспечил себе победу на выборах
Политика, 19:42
0
Как лидер Египта обеспечил себе победу на выборах
Президент Египта Абдель ас-Сиси переизбран почти с рекордной поддержкой. При ас-Сиси отношения с Россией значительно активизировались, курс на сближение с Москвой продолжится, говорят эксперты
Фигура ​Абделя ас-Сиси (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Поздравление до подведения

В пятницу, 30 марта, президент России Владимир Путин поздравил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси с переизбранием на пост президента страны. «В России ценят отношения стратегического партнерства с Египтом», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Кремль направил поздравление ас-Сиси, не дождавшись оглашения окончательных результатов голосования. Власти Египта должны объявить их 2 апреля. Голосование проходило три дня — с 26 по 28 марта. В гонке за высшую государственную должность участвовали всего два кандидата: действующий президент страны 63-летний Абдель Фаттах ас-Сиси и 65-летний лидер партии «Аль-Гад» Муса Мустафа Муса. Для проведения выборов по всей стране было открыто более 13 тыс. избирательных комиссий.

Согласно предварительным данным, ас-Сиси набрал 96,9% голосов, его соперник — всего 3,1%, явка составила 42%, сообщила 30 марта государственная египетская газета Al-Ahram. В голосовании приняли участие меньше половины зарегистрированных избирателей, которых 60 млн. Из 25 млн проголосовавших, согласно данным газеты, 2 млн испортили бюллетени.

Ас-Сиси был избран президентом Египта в 2014 году, через год после свержения предыдущего президента Мухаммеда Мурси — одного из лидеров исламистской организации «Братья-мусульмане». В июле 2013 года ас-Сиси, будучи министром обороны и главнокомандующим египетской армией, возглавил массовые протестные акции в стране, которые привели к отстранению исламистов от власти.

Утром на третий день голосования избирком Египта заявил, что те, кто числился в списках, но не пришел на голосование «без уважительной причины», будут оштрафованы в соответствии с законом на 500 египетских фунтов (около $29). Проблема низкой явки на выборах постоянно возникает в Египте. На предыдущих выборах 2014 года за два дня проголосовали лишь 37% избирателей. Властям пришлось продлить выборы еще на один день, этим удалось повысить явку до 47,5% — тогда ас-Сиси набрал 97% голосов. На выборах 2012 года, первых после свержения президента Хосни Мубарака, в голосовании приняли участие 52% (во втором туре) и победу одержал Мухаммед Мурси, за которого проголосовали 51,7% избирателей.

Во время голосования в Египте (Фото: Amr Nabil / AP)

Фаворит без конкурентов

Еще до начала голосования эксперты и СМИ называли ас-Сиси бесспорным фаворитом президентской гонки 2018 года: он оставался единственным кандидатом вплоть до последнего дня регистрации в Национальной избирательной комиссии. Однако в последний момент конкуренцию ас-Сиси решил составить Муса Мустафа Муса. О его намерении стало известно лишь за день до истечения срока регистрации кандидатов в избиркоме Египта. Необходимые документы Муса предоставил за 15 минут до окончания регистрации.

Эксперты были уверены, что он не способен создать серьезную конкуренцию действующему президенту, и называли его кандидатуру номинальной, призванной создать иллюзию альтернативности и конкуренции ас-Сиси. Другие политические деятели, изъявлявшие желание баллотироваться на пост президента, не смогли зарегистрировать свои кандидатуры. Отказались от участия в президентской гонке представители крупнейших партий Египта — «Тагаммуа» и «Вафд» — бывший премьер-министр страны Ахмед Шафик, известный правозащитник Халед Али. Избирательная комиссия страны сняла кандидатуру экс-главы генерального штаба Вооруженных сил Египта Сами Анана из-за того, что он продолжает числиться на военной службе. Он был арестован, так как не согласовал свое намерение участвовать в выборах с командующим.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что арест Сами Анана, равно как и его недопуск на выборы, а также противодействие выдвижению других кандидатов показали недемократичность и отсутствие конкуренции на выборах, по мнению правозащитников, это нарушает права египетского народа на свободу выражения мнения и участие в политической жизни.

Вызовы и обещания

С приходом к власти в 2014 году ас-Сиси анонсировал комплекс экономических и финансовых реформ, направленных на восстановление экономики, сильно пострадавшей после событий 2011 года, которые привели к отставке Хосни Мубарака, занимавшего пост президента Египта с 1981 года.

В конце 2016 года ас-Сиси удалось договориться с МВФ о выделении Египту кредита в размере $12 млрд при проведении в стране экономических и финансовых реформ. В рамках соглашения с валютным фондом Каир сократил госдотации, повысил цены на топливо и электричество.

Власти Египта установили для национальной валюты плавающий курс. Уже через несколько дней египетский фунт в два раза обесценился к доллару. Плавающий курс также спровоцировал рост инфляции: в июле 2017 года годовая инфляция составила почти 33% — это самый высокий показатель за 30 лет.

Тем не менее в начале 2018 года, по данным египетского Центрального банка, инфляция составила 17,1%, а в феврале — 14,4%. Таким образом, впервые с начала экономических реформ ас-Сиси темпы инфляции опустились ниже уровня базовой процентной ставки (16,75%).

Эксперты МВФ положительно оценивают проводимые в Египте реформы, отмечая начавшуюся в стране экономическую стабилизацию и возвращение инвестиций.

Во время нынешней предвыборной кампании ас-Сиси заявил, что за прошедшие четыре года приток прямых иностранных инвестиций в страну составил $5,7 млрд. За тот же период в Египте были учреждены свыше 10 тыс. предприятий в различных сферах, заявил президент. Реформы он пообещал закончить к концу своего второго срока.​

Кроме социально-экономических реформ главным достижением ас-Сиси является то, что ​он «смог уберечь страну от анархии и разрушительного хаоса», которые охватили Ливию, Сирию и Йемен, утверждает РБК египетский политолог Тарек Хегги, эксперт дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, национальная безопасность для египтян сейчас является приоритетом, чем и обусловлена высокая популярность президента у населения. «Параллельно ас-Сиси начал беспрецедентные современные инфраструктурные проекты во всех секторах: строительство дорог, эстакад, туннелей, которые необходимы для полномасштабного экономического скачка», — говорит эксперт.

Хегги обращает внимание, что на втором сроке ас-Сиси должен будет удержать то, что было достигнуто за последние четыре года в области безопасности и экономике, а также добиться успеха в привлечении местных, региональных и международных инвесторов.

Портреты ​Абделя ас-Сиси (Фото: Amr Nabi / AP)

Пророссийская тенденция

Путин в своем поздравлении выразил надежду, что две страны смогут и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах. «Это, несомненно, отвечает интересам дружественных народов наших государств», — говорится в телеграмме.

В настоящее время в Египте формируется новый, независимый от США, внешнеполитический курс, отмечает Хэгги. Ас-Сиси стал первым, кто начал рассматривать именно Москву, а не Вашингтон в качестве важного стратегического партнера — ориентированная на США политика велась с 1974 года, когда президент Анвар Садат решил следовать Вашингтону как в политике, так в военных вопросах, рассказывает Хэгги.

Товарооборот России с Египтом растет: в 2017 году он составил $6,7 млрд. Увеличивается он за счет наращивания поставок российского зерна, а также неклассифицированных товаров (так называемый секретный код, к которому относятся вооружение, военная техника и гражданские товары по секретным соглашениям) — с $850 млн в 2014 году до $1,5 млрд в 2017 году.

Россия в 2017 году на треть увеличила объем торговли с Ближним Востоком
Политика

За последние несколько лет Москва и Каир заключили несколько крупных военных сделок. При ас-Сиси интенсивность сотрудничества в военной сфере возросла, считает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов: «По итогам прошлого года Египет является одним из основных импортеров российских вооружений».

В 2015 году страны подписали протокол о военном сотрудничестве. В том же году Москва и Каир согласовали контракт на поставку около 50 истребителей МиГ-29 стоимостью до $2 млрд. Тогда же Египет заключил с Россией сделку на сумму $1 млрд на покупку российских систем ПВО С-300ВМ «Антей-2500». Также стороны договорились о поставке в Египет 46 вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Летом 2017 года стало известно, что Россия выиграла тендер на поставку порядка 50 вертолетов Ка-52К «Катран» (корабельная версия Ка-52) для купленных Египтом у Франции вертолетоносцев типа «Мистраль».

В конце ноября прошлого года, после переговоров министра обороны России Сергея Шойгу и президента ас-Сиси, страны одобрили соглашение о «порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры России и Египта», которое позволит российским военным использовать египетские аэродромы для заправки и ремонта своей техники. Кроме того, с 2016 года Россия и Египет проводят военные учения «Защитники дружбы»: два года назад они прошли в Египте, в 2017 году — в России.

Однако партнерами Египта в военном сотрудничестве остаются и европейские страны, в первую очередь Франция, а также США, говорит Фролов. По его словам, Каир диверсифицирует закупки вооружений: в частности, у США закупает танки M1 Abrams и колесные бронемашины. В 2014 году Египет подписал контракт на $1 млрд с Францией на строительство четырех корветов типа Gowind-2500, а в 2015-м приобрел два французских вертолетоносца «Мистраль», которые строились для России.

Авторы: Анжелика Басисини, Александр Атасунцев.
Теги: Египет , президентские выборы , реформы , первый тур , Абдель Фаттах ас-Сиси
Главное
Полиция Британии устроила досмотр прибывшего в Лондон самолета из Москвы Политика
Материалы по теме
Египет стал крупнейшим покупателем российских продуктов Бизнес
Египет и Россия в 2018 году обсудят срок возобновления курортных чартеров Общество
Ас-Сиси пригласил Путина в Египет на подписание контракта на АЭС Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.