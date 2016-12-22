Как лидер Египта обеспечил себе победу на выборах

Президент Египта Абдель ас-Сиси переизбран почти с рекордной поддержкой. При ас-Сиси отношения с Россией значительно активизировались, курс на сближение с Москвой продолжится, говорят эксперты

Фигура ​Абделя ас-Сиси (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Поздравление до подведения

В пятницу, 30 марта, президент России Владимир Путин поздравил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси с переизбранием на пост президента страны. «В России ценят отношения стратегического партнерства с Египтом», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Кремль направил поздравление ас-Сиси, не дождавшись оглашения окончательных результатов голосования. Власти Египта должны объявить их 2 апреля. Голосование проходило три дня — с 26 по 28 марта. В гонке за высшую государственную должность участвовали всего два кандидата: действующий президент страны 63-летний Абдель Фаттах ас-Сиси и 65-летний лидер партии «Аль-Гад» Муса Мустафа Муса. Для проведения выборов по всей стране было открыто более 13 тыс. избирательных комиссий.

Согласно предварительным данным, ас-Сиси набрал 96,9% голосов, его соперник — всего 3,1%, явка составила 42%, сообщила 30 марта государственная египетская газета Al-Ahram. В голосовании приняли участие меньше половины зарегистрированных избирателей, которых 60 млн. Из 25 млн проголосовавших, согласно данным газеты, 2 млн испортили бюллетени.

Ас-Сиси был избран президентом Египта в 2014 году, через год после свержения предыдущего президента Мухаммеда Мурси — одного из лидеров исламистской организации «Братья-мусульмане». В июле 2013 года ас-Сиси, будучи министром обороны и главнокомандующим египетской армией, возглавил массовые протестные акции в стране, которые привели к отстранению исламистов от власти.

Утром на третий день голосования избирком Египта заявил, что те, кто числился в списках, но не пришел на голосование «без уважительной причины», будут оштрафованы в соответствии с законом на 500 египетских фунтов (около $29). Проблема низкой явки на выборах постоянно возникает в Египте. На предыдущих выборах 2014 года за два дня проголосовали лишь 37% избирателей. Властям пришлось продлить выборы еще на один день, этим удалось повысить явку до 47,5% — тогда ас-Сиси набрал 97% голосов. На выборах 2012 года, первых после свержения президента Хосни Мубарака, в голосовании приняли участие 52% (во втором туре) и победу одержал Мухаммед Мурси, за которого проголосовали 51,7% избирателей.

Во время голосования в Египте (Фото: Amr Nabil / AP)

Фаворит без конкурентов

Еще до начала голосования эксперты и СМИ называли ас-Сиси бесспорным фаворитом президентской гонки 2018 года: он оставался единственным кандидатом вплоть до последнего дня регистрации в Национальной избирательной комиссии. Однако в последний момент конкуренцию ас-Сиси решил составить Муса Мустафа Муса. О его намерении стало известно лишь за день до истечения срока регистрации кандидатов в избиркоме Египта. Необходимые документы Муса предоставил за 15 минут до окончания регистрации.

Эксперты были уверены, что он не способен создать серьезную конкуренцию действующему президенту, и называли его кандидатуру номинальной, призванной создать иллюзию альтернативности и конкуренции ас-Сиси. Другие политические деятели, изъявлявшие желание баллотироваться на пост президента, не смогли зарегистрировать свои кандидатуры. Отказались от участия в президентской гонке представители крупнейших партий Египта — «Тагаммуа» и «Вафд» — бывший премьер-министр страны Ахмед Шафик, известный правозащитник Халед Али. Избирательная комиссия страны сняла кандидатуру экс-главы генерального штаба Вооруженных сил Египта Сами Анана из-за того, что он продолжает числиться на военной службе. Он был арестован, так как не согласовал свое намерение участвовать в выборах с командующим.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что арест Сами Анана, равно как и его недопуск на выборы, а также противодействие выдвижению других кандидатов показали недемократичность и отсутствие конкуренции на выборах, по мнению правозащитников, это нарушает права египетского народа на свободу выражения мнения и участие в политической жизни.

Вызовы и обещания

С приходом к власти в 2014 году ас-Сиси анонсировал комплекс экономических и финансовых реформ, направленных на восстановление экономики, сильно пострадавшей после событий 2011 года, которые привели к отставке Хосни Мубарака, занимавшего пост президента Египта с 1981 года.

В конце 2016 года ас-Сиси удалось договориться с МВФ о выделении Египту кредита в размере $12 млрд при проведении в стране экономических и финансовых реформ. В рамках соглашения с валютным фондом Каир сократил госдотации, повысил цены на топливо и электричество.

Власти Египта установили для национальной валюты плавающий курс. Уже через несколько дней египетский фунт в два раза обесценился к доллару. Плавающий курс также спровоцировал рост инфляции: в июле 2017 года годовая инфляция составила почти 33% — это самый высокий показатель за 30 лет.

Тем не менее в начале 2018 года, по данным египетского Центрального банка, инфляция составила 17,1%, а в феврале — 14,4%. Таким образом, впервые с начала экономических реформ ас-Сиси темпы инфляции опустились ниже уровня базовой процентной ставки (16,75%).

Эксперты МВФ положительно оценивают проводимые в Египте реформы, отмечая начавшуюся в стране экономическую стабилизацию и возвращение инвестиций.

Во время нынешней предвыборной кампании ас-Сиси заявил, что за прошедшие четыре года приток прямых иностранных инвестиций в страну составил $5,7 млрд. За тот же период в Египте были учреждены свыше 10 тыс. предприятий в различных сферах, заявил президент. Реформы он пообещал закончить к концу своего второго срока.​

Кроме социально-экономических реформ главным достижением ас-Сиси является то, что ​он «смог уберечь страну от анархии и разрушительного хаоса», которые охватили Ливию, Сирию и Йемен, утверждает РБК египетский политолог Тарек Хегги, эксперт дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, национальная безопасность для египтян сейчас является приоритетом, чем и обусловлена высокая популярность президента у населения. «Параллельно ас-Сиси начал беспрецедентные современные инфраструктурные проекты во всех секторах: строительство дорог, эстакад, туннелей, которые необходимы для полномасштабного экономического скачка», — говорит эксперт.

Хегги обращает внимание, что на втором сроке ас-Сиси должен будет удержать то, что было достигнуто за последние четыре года в области безопасности и экономике, а также добиться успеха в привлечении местных, региональных и международных инвесторов.

Портреты ​Абделя ас-Сиси (Фото: Amr Nabi / AP)

Пророссийская тенденция

Путин в своем поздравлении выразил надежду, что две страны смогут и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах. «Это, несомненно, отвечает интересам дружественных народов наших государств», — говорится в телеграмме.

В настоящее время в Египте формируется новый, независимый от США, внешнеполитический курс, отмечает Хэгги. Ас-Сиси стал первым, кто начал рассматривать именно Москву, а не Вашингтон в качестве важного стратегического партнера — ориентированная на США политика велась с 1974 года, когда президент Анвар Садат решил следовать Вашингтону как в политике, так в военных вопросах, рассказывает Хэгги.

Товарооборот России с Египтом растет: в 2017 году он составил $6,7 млрд. Увеличивается он за счет наращивания поставок российского зерна, а также неклассифицированных товаров (так называемый секретный код, к которому относятся вооружение, военная техника и гражданские товары по секретным соглашениям) — с $850 млн в 2014 году до $1,5 млрд в 2017 году.

За последние несколько лет Москва и Каир заключили несколько крупных военных сделок. При ас-Сиси интенсивность сотрудничества в военной сфере возросла, считает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов: «По итогам прошлого года Египет является одним из основных импортеров российских вооружений».

В 2015 году страны подписали протокол о военном сотрудничестве. В том же году Москва и Каир согласовали контракт на поставку около 50 истребителей МиГ-29 стоимостью до $2 млрд. Тогда же Египет заключил с Россией сделку на сумму $1 млрд на покупку российских систем ПВО С-300ВМ «Антей-2500». Также стороны договорились о поставке в Египет 46 вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Летом 2017 года стало известно, что Россия выиграла тендер на поставку порядка 50 вертолетов Ка-52К «Катран» (корабельная версия Ка-52) для купленных Египтом у Франции вертолетоносцев типа «Мистраль».

В конце ноября прошлого года, после переговоров министра обороны России Сергея Шойгу и президента ас-Сиси, страны одобрили соглашение о «порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры России и Египта», которое позволит российским военным использовать египетские аэродромы для заправки и ремонта своей техники. Кроме того, с 2016 года Россия и Египет проводят военные учения «Защитники дружбы»: два года назад они прошли в Египте, в 2017 году — в России.

Однако партнерами Египта в военном сотрудничестве остаются и европейские страны, в первую очередь Франция, а также США, говорит Фролов. По его словам, Каир диверсифицирует закупки вооружений: в частности, у США закупает танки M1 Abrams и колесные бронемашины. В 2014 году Египет подписал контракт на $1 млрд с Францией на строительство четырех корветов типа Gowind-2500, а в 2015-м приобрел два французских вертолетоносца «Мистраль», которые строились для России.