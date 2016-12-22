Действующий президент Египта ас-Сиси набрал на выборах 97% голосов

ЦИК Египта обнародовала окончательные результаты президентских выборов. Действующий глава Египта Абдул- Фаттах ас-Сиси набрал 97% голосов, передает Reuters.

Всего за ас-Сиси проголосовали 21 млн 835 тыс. 387 человек.

Голосование проходило три дня — с 26 по 28 марта. В гонке за высшую государственную должность участвовали всего два кандидата: действующий президент страны 63-летний Абдул Фаттах ас-Сиси и 65-летний лидер партии «Аль-Гад» Муса Мустафа Муса.

Согласно Конституции Египта, полномочия президента истекут 2 июня. До этой даты избранный на второй срок ас-Сиси должен быть приведен к присяге перед парламентом.



30 марта президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу с переизбранием. «В России ценят отношения стратегического партнерства с Египтом», — говорилось в телеграмме.